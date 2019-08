Nu’uroa fest, dernière scène du Heiva

PAPEETE, le 5 août - L’événement Nu’uroa fest lancé en 2018 s’inscrit dans le temps. Cet événement donne l’occasion aux spectateurs d’admirer les groupes du Heiva qui n’ont pas été lauréats et qui ont accepté une ultime représentation.



Tous les groupes du Heiva i Tahiti qui ne sont pas primés sont invités depuis l’année dernière à remonter sur scène. Non pas sous les projecteurs de To’ata, mais dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, en plein air et en pleine journée.



" C’est une initiative du ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu ", raconte Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles. Elle a participé à l’organisation et l’accueil de la première édition du Nu’uroa fest. Elle accueille maintenant la deuxième édition.



Des mois de travail pour quelques minutes de scène



" Cela faisait un moment que le ministre voulait proposer aux groupes qui ne participent ni soirées des lauréats ni aux shows dans les hôtels de remonter sur scène, car les préparatifs d’un spectacle au Heiva sont toujours très longs, ils demandent beaucoup d’énergie, d’efforts, de fonds… alors que le jour J, il n’y a que quelques minutes de passage ."



Le Nu’uroa fest a vu le jour en échos à l’exposition sur les costumes du Heiva Danse des costumes du 26 juin 2018 au 13 janvier 2019). " Cela semblait cohérent de le lancer à ce moment-là. " Le Musée de Tahiti et des îles a pris en charge le projet.



L’événement s’est tenu sur deux jours le samedi 11 et le dimanche 12 août sur le paepae anuā. Neuf groupes ont relevé le défi. " Le succès a été au rendez-vous ", se rappelle Miriama Bono, " tant du côté des spectateurs que des groupes. Cela s’est fait dans une ambiance beaucoup plus familiale qu’à Papeete. " L’initiative a tout naturellement été renouvelée.



Cette année 2019, les groupes sont au nombre de sept, ils se succèderont sur le paepae anuā samedi prochain, le 10 août. La journée démarrera par un discours et la remise du meilleur grand costume du Heiva i Tahiti 2019 (groupe Pupu Tuha’a Pae). Ces costumes (hommes et femmes) viendront compléter la collection qui en compte déjà plus de 200.



Tous les invités n’ont pas accepté de revenir pour des raisons évidentes de logistique. Les artistes des îles en particulier ne font pas le déplacement.



Conclure les festivités du Heiva



Ceux qui acceptent doivent présenter un spectacle plus court (30 minutes au lieu de 40 minutes) en formation plus réduite.



L’organisation a été prise en charge par la Maison de la culture, intégrant à part entière les festivités de juillet. " C’est la clôture du Heiva avant la rentrée ", résume Miriama Bono.