Noyades : 373 décès entre le 1er juin et le 9 août

Paris, France | AFP | jeudi 16/08/2018 - La France a enregistré 373 décès par noyade entre le 1er juin et le 9 août, soit en moyenne un peu plus de cinq morts par jour, selon l'agence sanitaire Santé publique France (SpFrance).



En 2018 par rapport à 2015 sur cette même période, les incidents de type noyades avec prise en charge hospitalière (passage aux urgences ou hospitalisation), avec ou sans décès, ont doublé (1.758 contre 858), note jeudi l'agence sanitaire.

Une augmentation qui peut s'expliquer par des conditions climatiques particulièrement favorables à la baignade mais aussi par une amélioration du système de surveillance.

Ces 1.758 cas sont de nature accidentelle pour 902 d'entre eux, intentionnelle pour 84 cas, et d'origine encore indéterminée (en cours d'investigation) pour les 772 autres.

On observe également, mais dans une moindre mesure, une augmentation des décès en 2018 par rapport à 2015 sur cette même période (373 contre 329).

Parmi les 198 décès par "noyades accidentelles" (distinctes de celles dues par exemple à des suicides), ceux frappant des enfants de moins de 6 ans n'ont pas augmenté (20 contre 19) et sont survenus majoritairement en piscine privée.

Chez les 65 ans et plus, 58 décès ont été relevés, en majorité en mer.

Aux autres âges, 113 décès ont été enregistrés en 2018 toujours sur la même période, en majorité dans des cours d'eau ou plan d'eau. Dans sept cas, l'âge n'a pas été notifié.

Chez les enfants de moins de 6 ans les accidents qui ont nécessité une prise en charge hospitalière ont augmenté (255 contre 137 en 2015), relève Santé publique France en rappelant que les plus jeunes enfants doivent être "surveillés en permanence".

L'enquête complète Noyades 2018 ( métropole et outre-mer) s'étend du 1er juin au 30 septembre. Elle recense les prises en charge à l'hôpital et pas seulement les décès. Les résultats intermédiaires publiés jeudi n'évoquent pas d'autres années.