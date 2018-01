Novembre 2017 dans le rétro : La réforme des retraites est présentée et le ciel polynésien s'ouvre au low-cost et

En marge de la course, de nombreux restaurateurs, artisans, agriculteurs, associations et marques accompagnent le cortège lors des différentes étapes. Avec plusieurs milliers de participants ou accompagnateurs de la course et une population locale qui vient en masse assister à l'événement, les bonnes affaires sont au rendez-vous.

Avec plus de 140 équipes comprenant en moyenne une dizaine de rameurs et autant accompagnateurs, la caravane de la course Hawaiki Nui Va'a n'est pas anodine pour l'économie des îles de quelques milliers d'habitants qu'elle traverse une fois par an. Plus aucune chambre d'hôtel, de pension, Airbnb ou chez l'habitant n'est libre. Les commerces font de très bonnes affaires, que ce soient les supermarchés, les bars, les stations essence pour les bateaux, les vendeurs de poissons, fruits, légumes...

L'impact est considérable, bien qu'occasionnel.