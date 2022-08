Nouvelles structures sportives à la Maison pour tous de Papara

Tahiti, le 22 août 2022 – Les nouveaux équipements sportifs de la Maison pour tous de Papara ont été inaugurés le 18 août dernier. Ils comprennent la rénovation du skate-park et du plateau sportif, mais aussi une nouvelle aire de jeux et une structure de workout.



Les équipements sportifs de la Maison pour tous de Papara font peau neuve. Ils ont été inaugurés le 18 août en présence de la maire de la commune, Sonia Taae, et l'administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Guy Fitzer. La Maison pour tous, le skate-park et le plateau sportif ont été rénovés et une nouvelle aire de jeux ainsi qu'une structure de workout ont été mises en place. Le coût total des travaux s'élève à 22 millions de Fcfp, dont 12,4 millions financés par les crédits d’investissement de l'État alloués au syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete.



Selon un communiqué du haut-commissariat, l’administrateur a estimé que le soutien de l’État pour le financement de ces nouveaux équipements allait contribuer au développement des activités sportives, culturelles et associatives au sein de la commune de Papara, en faveur de la jeunesse. Il a également souligné que la rénovation de la Maison pour tous avait également vocation à faciliter l’accueil des demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans leurs parcours de formation professionnelle et de recherche d’emploi.