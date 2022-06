Nouvelle hausse des prix en mai

Tahiti, le 23 juin 2022 - L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de mai, principalement dans les produits alimentaires (+1,5%) et les boissons alcoolisées et tabac (+1,7%). Sur un an, l'indice a progressé de 6,2%.



L'Institut de la statistique (ISPF) a publié jeudi l'évolution de l'indice des prix à la consommation au mois de mai, qui continuent d'augmenter, alors que la Contribution pour la solidarité est en vigueur depuis deux mois. Au mois de mai, on observe une hausse de 0,3%, plus faible cependant qu'en avril (+1,1%).



Cette nouvelle augmentation est principalement due, d'une part, à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,5%), avec notamment une progression des prix des viandes (+1,8%), des produits de la mer (+3,2%) et des pains et céréales (+1,6%), et, d'autre part, à celle des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants (+1,7%), avec une augmentation des prix des bières (+2%) et des cigarettes (+2,3%). La division "logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles" augmente elle aussi de 0,4%, avec une hausse des loyers de 0,8% et du prix des produits pour l'entretien et la réparation des logements de 0,5%. On note cependant une baisse au sein de la division transports (-2,0%) et sur les vêtements et les chaussures (-0,6%).



Sur un an, entre mai 2021 et mai 2022, les prix ont augmenté en moyenne de 6,2%.