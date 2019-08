Nouvelle hausse de l'électricité chez Secosud

PAPEETE, 30 août 2019 - Le syndicat pour l’électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud) annonce une nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité sur son secteur à compter de septembre.



Le Secosud annonce vendredi une augmentation moyenne de 2,17 % des tarifs de l’électricité à compter de septembre. Le tarif moyen du kWh passe à 31,73 Fcfp (plus de détails dans le tableau ci-dessous).



Le syndicat intercommunal en charge de l'électrification des communes de Hitia’a o te ra, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva i Uta précise que cette hausse est liée à une répercussion sur les tarifs de la charge carburant. Le contrat de concession qui lie le Secosud à la société Tahiti Sud énergie (TSE) prévoit une répercussion de cette charge "au franc le franc".



Le conseil syndical du Secosud avait décidé, en février 2017, d’opter pour la proposition faite par la société EdT-Engie, dans le cadre du renouvellement jusqu’en 2034 de la concession pour la fourniture d’énergie électrique sur son secteur. Comme le prévoit le contrat de concession, la filiale d'EdT-Engie se paye sur la base d’un revenu autorisé. Ce dernier est l’addition du revenu qu'elle tire du service de fourniture de l'électricité, et du coût de revient de cette énergie, en lien avec les dépenses réelles (combustibles, redevance transport). Toute modification de ces charges variables peut être répercutée sur le tarif à l’abonné. Le contrat prévoit que cette répercussion ait lieu le 1er mars et/ou le 1er septembre.



"Ces charges (de combustible, ndlr) ont augmenté depuis juillet 2018, tirées par la hausse continue des cours mondiaux du pétrole, souligne le Secosud, dans un communiqué diffusé vendredi. Sur les exercices 2017 et 2018, un déficit de -163 million F a déjà été enregistré par le délégataire du service public de l’électricité."



Le Secosud a déjà procédé à une augmentation moyenne de 14,4 % des tarifs de l’électricité, en deux temps, en juillet 2018 (+9,4 %) et en mars 2019 (+5 %).



Le syndicat intercommunal profite de la communication de vendredi pour préciser que, "sur l’exercice 2018, le nouveau contrat de concession a permis d’une part, de réaliser plus de 8 kilomètres de réseau électrique en basse et moyenne tension, et d’autre part, de raccorder au moins 237 foyers au réseau de distribution électrique, et notamment ceux qui sont très éloignés du réseau principal de la distribution d’électricité".