Nouvelle embûche dans le choix d'un drapeau pour la Martinique

Fort-de-France, France | AFP | mardi 24/01/2023 - La Martinique s'est empêtrée mardi un peu plus dans la polémique autour de la désignation d'un drapeau pour représenter l'île suite au renoncement surprise de la gagnante du concours organisé par les autorités.



La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) avait relancé fin 2022 ce délicat processus pour doter l'île antillaise d'un emblème officiel afin de la représenter lors de manifestations sportives, culturelles, ou d'événements de coopération internationale.



La CMT avait choisi de procéder à une consultation ouverte aux habitants du département, mais qui avait été émaillé de plusieurs incidents techniques.



L'instance organisatrice avait ainsi dénoncé des "cyber attaques" avant de reconnaître "certaines défaillances au sein de la plateforme de vote".



A l'issu de ce vote, la proposition d'une jeune cheffe d’entreprise, Anaïs Delwaulle avait finalement remporté la majorité des 26.633 suffrages en lignes (72%) face a l’emblème indépendantiste.



Ce pavillon sans existence officielle et parfois considéré comme sulfureux reprend les trois couleurs panafricaines à savoir le rouge, le vert et le noir.



Son projet, affichant un colibri sur le drapeau rouge vert et noir mais revisité en diagonale avait déclenché une vive polémique, ses détracteurs l'accusant notamment d'avoir plagié un dessin existant sur une banque d'image.



"Je retire ma proposition et je renonce à donner suite aux résultats de cette consultation", a indiqué, lundi Mme Delwaulle dans un communiqué de presse, se disant victime d'une une vague de "cyber harcèlement".



Après ce désistement, la collectivité a apporté son soutien à la gagnante et annoncé qu'un nouveau classement serait établi pour permettre de faire émerger un vainqueur.



C'est la deuxième fois que la collectivité martiniquaise lance une procédure pour le choix d'un drapeau et d'un hymne. Un emblème "Ipséité" en vert bleu et blanc, désigné sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne en 2019 avait été retoqué par le tribunal administratif de Fort-de-France en novembre 2021, ouvrant ainsi la porte à l'actuelle consultation.