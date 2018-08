Nouvelle conférence au Criobe mercredi

MOOREA, le 27 août 2018. Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement organise à Moorea ce mercredi 29 août à 17h30 dans son amphithéâtre une conférence sur le thème "L’hominisation, entre éthologie et anthropologie".





Frédéric Joulian, anthropologue, traitera de "la question de l’existence de cultures animales", évoquée depuis quarante ans dans les "débats des sciences naturelles et des sciences humaines". "Ces débats se fondent, pour grande part, sur les capacités des primates mais également d’autres espèces animales (cétacés ou corvidés) à diffuser de façon intelligente tout un ensemble de connaissances et de savoir-faire", souligne le Criobe. "Or, tous les termes utilisés (culture, transmission, savoir, …) sont loin d’être simples et cela tant pour les animaux que pour les premiers humains ou les humains actuels." "Nous fondant sur les observations éthologiques en milieu naturel les plus récentes mais également sur nos propres travaux plus anciens au croisement de l’anthropologie et de l’étho-archéologie des chimpanzés d’Afrique de l’Ouest, nous dessinerons les contours d’une approche intégrative de l’intelligence des Hominoïdes dans le temps long de l’évolution", précise le Centre.

La conférence est gratuite.