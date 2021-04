Nouvelle annulation pour la Moloka'i Hoe

Déjà annulée en 2020, la Moloka'i Hoe ne se tiendra pas également cette année. "C'est avec une grande tristesse que nous avons le regret de vous annoncer l'annulation de l'édition 2021 de la Moloka'i Hoe", ont indiqué, vendredi, les organisateurs de la mythique course hawaiienne dans un post laconique sur les réseaux sociaux. Selon le site Hawaii News Now, la population de Moloka'i est opposée à l'arrivée de milliers de visiteurs sur leur île pour l'événement.Les organisateurs ont néanmoins promis une édition 2022 "plus grande meilleure" que les précédentes. Rappelons que le dernier équipage vainqueur de la Moloka'i Hoe est Shell Va'a qui a signé en 2019 sa 12ème victoire à Hawaii.