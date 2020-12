Nouvelle-Zélande: le meurtrier d'une britannique avait agressé d'autres femmes

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mardi 21/12/2020 - Le meurtrier néo-zélandais d'une routarde britannique avait aussi commis de violentes agressions sexuelles contre deux autres femmes, a révélé mardi la justice de l'archipel, dévoilant publiquement le nom du tueur pour la première fois.



La Cour suprême a révoqué une injonction d'anonymat qui interdisait à quiconque d'identifier Jesse Shane Kempson comme l'homme qui avait étranglé en décembre 2018 Grace Millane, qu'il avait rencontrée grâce à l'application Tinder.



Ce meurtre avait provoqué l'émoi dans un pays réputé pour son très faible taux de criminalité, au point que la Première ministre Jacinda Ardern s'était excusée en larmes auprès de la famille de la victime après la découverte de sa dépouille.



L'interdiction de rendre public l'identité du tueur était demeurée après sa condamnation en novembre 2019, une décision relativement inhabituelle qui avait suscité une certaine incompréhension au sein de l'opinion.



Mais un jugement rendu public mardi a révélé que, quand il avait été condamné pour le meurtre de la Britannique, il était alors sous le coup de poursuites dans d'autres dossiers. Les injonctions d'anonymat visent à assurer des procès équitables aux personnes poursuivies.



Il est apparu que M. Kempson avait comparu en octobre et novembre dans deux autres affaires, et été reconnu coupable les deux fois.



Dans le premier procès, il a été reconnu coupable d'agression sexuelles, d'agression et de menace de mort contre son ex-compagne.



Dans le second, il a été reconnu coupable du viol d'une femme qu'il avait aussi rencontrée sur Tinder.



L'appel de l'homme de 28 ans contre sa condamnation pour le meurtre de Grace Millane a été rejeté la semaine dernière, et la Cour suprême a jugé qu'il n'y avait plus de raison de préserver son anonymat.



La jeune femme était disparue la veille de son 22ème anniversaire, quelques jours après son arrivée à Auckland alors que, récemment diplômée, elle faisait un tour du monde d'un an.



Elle avait été tuée le soir de sa rencontre avec son meurtrier, qu'elle avait connu sur Tinder. Après être allée dans plusieurs bars, ils s'étaient rendus dans son appartement à lui.



La défense avait soutenu que la jeune femme était morte de façon accidentelle au terme d'un jeu sexuel qui avait mal tourné, une version qui avait été catégoriquement rejetée par le jury.



Reconnu coupable à l'unanimité, M. Kempson purge une peine de réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 17 ans.