Nouvelle-Zélande: dans les déjections d'un léopard de mer, une clef USB exploitable

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 05/02/2019 - Des scientifiques néo-zélandais qui examinaient les excréments congelés de léopards de mer y ont retrouvé une clé USB contenant des photos de lions de mer en train de s'ébrouer.



Les déjections avaient passé environ un an au congélateur avant d'être décongelées à des fins de recherches.

Elles avaient été prélevées en novembre 2017 par un vétérinaire qui voulait vérifier l'état de santé d'un léopard de mer malade, sur Oreti Beach, à la pointe méridionale de l'Ile-du-Sud de la Nouvelle-Zélande.

"Il y avait une clef USB cachée profondément dans les excréments", a révélé l'Institut national de l'eau et de la recherche atmosphérique (NIWA) dans un communiqué.

La clef était dans un relativement bon état au vu de sa provenance. Après l'avoir fait sécher pendant quelques semaines, les scientifiques l'ont insérée dans un ordinateur pour qu'elle livre ses secrets.

Et elle contenait des photos de lions de mer dans une baie ainsi que la vidéo d'une femelle lion de mer en train de jouer avec son petit dans des eaux peu profondes. Le seul indice sur l'identité de l'auteur de ces images est l'avant d'un kayak bleu.

Le NIWA a lancé un appel au public: "Si ces images sont à vous et que vous voulez votre clef USB, il vous en coûtera. Les chercheurs qui étudient les léopards de mer voudraient plus d'excréments de léopards de mer, s'il vous plaît".