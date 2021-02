Nouvelle-Zélande: Un confinement de trois jours ordonné à Auckland

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 13/02/2021 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a ordonné dimanche un confinement de trois jours à Auckland, la plus grande ville du pays, après la découverte d'un nouveau foyer de contamination au coronavirus.



Ce sont près de deux millions d'habitants qui seront tenus de rester chez eux à compter de dimanche soir minuit. Ecoles et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles".



Trois membres d'une même famille ont été testées positives ce week-end, générant une inquiétude dans un pays qui a été internationalement salué pour sa gestion très efficace de la pandémie.



Mme Ardern a expliqué que ce confinement avait été décidé "par précaution, au cas où la souche de virus détectée serait une des plus transmissibles".



"La principale chose que nous demandons aux gens, à Auckland, est de rester chez eux pour éviter tout risque de propagation."



La grande ville du nord sera par ailleurs isolée du reste du pays. Les entrées et sorties d'Auckland seront ainsi fortement restreintes.



Une des conséquences de ce confinement est le report à une date inconnue des prochaines manches de la finale de la Prada Cup, une épreuve qualificative pour la Coupe de l'America. Les prochaines régates entre Luna Rossa Prada Pirelli et INEOS Team UK étaient programmées mercredi en baie d'Auckland.



Le reste de l'archipel va passer au niveau 2 de l'alerte sanitaire, celui qui exige le port du masque dans les transports en commun et l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.



Les autorités cherchent à déterminer la source de contamination de la famille.



"C'est encore une pièce du puzzle qui manque", a déclaré le ministre de la Santé Chris Hipkins, ajoutant que les autorités sanitaires cherchaient également "à savoir si le Covid-19 peut être ailleurs dans la communauté et s'il circule".



Les trois personnes positives sont un père, une mère et leur fille. La femme travaille pour une entreprise de fournissant du linge et des plats à des vols internationaux.



Le directeur général de la santé Ashley Bloomfield a indiqué que les investigations s'étaient initialement concentrées sur cette entreprise "du fait de son lien évident avec l'étranger".



Mais il a ajouté qu'il était "trop tôt pour exclure quelconque source d'infection", soulignant que huit jours s'étaient passés entre le dernier jour de travail de la femme contaminée et son test positif.



La Nouvelle-Zélande avait enregistré plusieurs cas de Covid-19 il y a trois semaines, mettant fin à une période de plus deux mois sans aucune contamination.



L'origine de ces cas avait été localisée dans un hôtel où des personnes arrivant de l'étranger avaient été placées en quarantaine.



Auckland a connu l'été dernier un confinement de deux semaines après l'apparition d'un foyer d'infection lié à un employé d'une chambre froide qui traitait des produits congelés importés. Mais depuis, l'archipel n'a quasiment plus déploré de cas de contamination locale.



Le bilan de la Nouvelle-Zélande dans le combat contre le Covid-19 a été salué à l'étranger, l'archipel totalisant moins de 2.000 cas depuis le début de la pandémie. Au total, 25 décès ont été imputés au Covid-19 dans ce pays.



La Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières aux voyageurs étrangers depuis le mois de mars, et a imposé un confinement strict de cinq semaines au printemps dernier.