Nouvelle-Zélande: Ardern multiplie les aides avec son budget de "relance"

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 19/05/2021 - La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a dévoilé jeudi un budget très social fait de multiples aides pour la famille, l'enfance et la santé, et ce afin d'encourager la "relance" d'une économie locale malmenée par la pandémie.



La dirigeante travailliste, qui avait été critiquée avant les législatives d'octobre 2020, pour sa trop grande prudence dans la mise en oeuvre de son programme de réformes, a annoncé de nombreux coups de pouce budgétaires en terme d'allocations sociales et de logement social notamment.



"Nous allons nous assurer que la reprise ne laisse personne sur le bord de la route", a-t-elle dit.



"Nous voulons faire d'une pierre deux coups, mettre en oeuvre des politiques qui assurent la pérennité des finances tout en bâtissant une Nouvelle-Zélande plus forte pour le futur".



Mme Ardern a notamment annoncé une hausse de 3,3 milliards de dollars néo-zélandais (1,9 milliard d'euros) des aides à la famille, la plus importante en plus de 20 ans, avec l'objectif de sortir 30.000 enfants de la pauvreté.



La santé va également recevoir une rallonge budgétaire de 4,7 milliards NZD tandis que les départements des transports et de l'éducation verront également leurs budgets augmenter.



Mme Ardern a réaffirmé que la lutte contre le réchauffement climatique était une priorité, débloquant 300 millions NZD pour les technologies à faible teneur en carbone et près de 350 millions NZD pour la rénovation de la Base Scott en Antarctique, qui est une source importante de données sur le climat.



Greenpeace a dénoncé d'emblée des mesures insuffisantes qui ne sont pas, selon l'organisation écologiste, à la hauteur du discours de la dirigeante travailliste.



"Il est incroyablement frustrant de voir ce gouvernement poursuivre son approche très lente dans la gestion de ce qui est une crise majeure et urgente", a déclaré Amanda Larsson, porte-parole de l'organisation.



Mme Ardern, réélue dans un fauteuil l'an passé en raison de sa gestion très efficace de la pandémie, a affirmé qu'atteindre les objectifs du gouvernement prendrait du temps.



"Il est tout simplement impossible, sur un seul budget, de remplir toutes les promesses qui ont été faites, ou de relever tous les défis sur le long terme", a-t-elle dit.



Le budget prévoit que la dette publique, qui était en 2020 de 26,3% du PIB atteigne les 48% à l'horizon 2023.



"C'est bien sûr très élevé compte tenu de ce auquel les Néo-Zélandais sont habitués, mais c'est la réponse adaptée à la situation", a déclaré le ministre des Finances Grant Robertson.



Le Trésor table sur une croissance de 2,9% au cours de l'année qui s'achève en juin, et anticipe qu'elle sera de 4,4% en 2023.



La cheffe de l'opposition Judith Collins a déploré un budget creusant l'endettement du pays et oubliant les classes moyennes et les entreprises



"Tous les Néo-Zélandais ressentent le contre-coup de la crise, pas seulement ceux qui sont au chômage ou qui touchent le salaire minimum", a-t-elle dit. "Alors quel est le projet pour que l'ensemble du pays renoue avec la prospérité?"