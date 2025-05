Nouvelle-Calédonie: une présence française "indispensable" pour Valls face à la Chine et autres "prédateurs"

Paris, France | AFP | vendredi 15/05/2025 - Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a estimé vendredi qu'une présence française était "indispensable" en Nouvelle-Calédonie face à la Chine et autres "prédateurs" dans la région indo-pacifique.



"On est dans le Pacifique, il y a des prédateurs. Il y a d'autres formes de colonialisme qui s'instaurent, notamment à travers la Chine, dans cette région", a-t-il affirmé sur France Inter.



"La France, dans le cadre de la stratégie indo-pacifique annoncée par le président de la République il y a deux ans, a son mot à dire à travers la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie", a ajouté le ministre.



Manuel Valls est rentré de Nouvelle-Calédonie sans être parvenu à obtenir un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel la semaine passée, à l'issue de trois jours de négociations à huis clos entre indépendantistes et non-indépendantistes.



"Qu'on soit indépendantiste ou non, on souhaite ce lien avec la France pour préserver une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de ce qu'est l'économie, du vivre ensemble...", a-t-il encore dit à propos des ambitions chinoises dans le Pacifique.



"Donc cette présence française, d'une manière ou d'une autre, à travers notamment la Défense et la monnaie, est indispensable en Nouvelle-Calédonie", a insisté l'ancien Premier ministre.

Rédigé par RB le Vendredi 16 Mai 2025 à 16:35 | Lu 175 fois