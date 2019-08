Nouvelle-Calédonie : un homme de 21 ans soupçonné d'avoir tué sa compagne lycéenne de 18 ans

Nouméa, France | AFP | dimanche 10/08/2019 - Le corps d'une jeune fille de 18 ans a été retrouvé dans un bois en Nouvelle-Calédonie, avant que son compagnon, principal suspect, soit interpellé par la gendarmerie, a indiqué dimanche le parquet de Nouméa.



Les faits se sont déroulés vendredi mais n'ont été communiqués à la presse que dimanche.

Le corps de Corinne, lycéenne, a été découvert par hasard "sous des branchages par une dame qui allait chercher du bois", au Vallon Dore sur la commune du Mont-Dore, en périphérie de Nouméa.

Elle a alerté la gendarmerie qui a constaté que le "corps présentait des traces de coups", a indiqué à l'AFP le procureur de permanence au parquet de Nouméa.

L'enquête a dès vendredi soir conduit à l'interpellation du compagnon de la jeune femme, sur l'île de Lifou. Agé de 21 ans, il serait également lycéen dans le même établissement que la victime.

Le suspect était à Lifou dans le cadre d'un stage durant les vacances scolaires, auquel sa compagne devait également participer, a-t-on indiqué de même source.

Il a été rapatrié à Nouméa, mais selon le parquet qui a évoqué "une situation compliquée" sans plus de précisions, "son état est incompatible avec une garde à vue". Une enquête en flagrance pour meurtre a été ouverte et confiée à la section de recherches de Nouméa.

Une autopsie du corps de la lycéenne aura lieu en début de semaine.

Si les faits sont confirmés par l'enquête, il s'agirait du deuxième féminicide depuis le début de l'année en Nouvelle-Calédonie, où les violences faites aux femmes battent des records.

En mars dernier, à Houaïlou, village de la côte est, Maureen, 29 ans, est morte sous les coups de son compagnon.

Selon un rapport publié en 2017 par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), 19 % des femmes, contre 2,3% en Métropole, avaient été victimes d'agressions physiques par leur conjoint, ou leur ex-conjoint, durant les douze mois précédents, en Nouvelle-Calédonie.