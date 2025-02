Nouvelle-Calédonie: saisie record de 76 tonnes de cigarettes de contrebande par les douanes

Paris, France | AFP | lundi 10/02/2025 - Les douaniers ont indiqué lundi avoir réalisé une saisie "historique" en Nouvelle-Calédonie de près de 76 tonnes de cigarettes de contrebande qui étaient destinées au marché australien et cachées dans des conteneurs.



La valeur des cigarettes saisies est estimée à 34,6 millions d'euros sur le marché licite.



Mercredi dernier, les agents de la brigade des douanes de Nouméa ont procédé au contrôle d'un vraquier battant pavillon tanzanien, le "Kokoo", qui arrivait de Taïwan et était en escale à Nouméa. Il faisait office de plateforme de stockage desservie par de puissants hors-bord.



La fouille a permis de mettre la main sur 75,8 tonnes de cigarettes de contrebande, "soit l’équivalent d'une année de consommation de cigarettes" sur ce territoire du Pacifique Sud, indiquent les douanes dans un communiqué.



Les marchandises frauduleuses étaient dissimulées dans cinq conteneurs situés dans les cales de ce minéralier qui sert d'ordinaire au transport de vrac.



Cette prise record est "la plus importante" réalisée en France depuis 2014, soit la date de création de l'indicateur qui sert de base à la douane.



Au cours des opérations de contrôle, les douaniers ont également découvert deux vedettes rapides, ce qui vient conforter selon eux l’hypothèse selon laquelle ce navire était aménagé pour servir de "plateforme flottante à partir de laquelle les vedettes rapides assur(ai)ent le débarquement illégal sur les côtes selon le mode +go fast+".



Vendredi, le capitaine du navire a été condamné par le tribunal correctionnel de Nouméa à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende douanière de 41.750.000 francs pacifiques (349 865 euros), ainsi qu’à la confiscation des cigarettes dont la valeur est estimée à 4,1 milliards francs pacifiques, soit 34,6 millions d'euros sur le marché licite.



En 2023, 521 tonnes de tabac et de cigarettes ont été saisies par la douane française.