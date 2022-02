Nouvelle-Calédonie: nouveau prêt de l'Etat face à des finances locales exsangues

Nouméa, France | AFP | vendredi 17/02/2022 - L'Etat va accorder un nouveau prêt à la Nouvelle-Calédonie d'un montant de 175 millions d'euros (21 milliards de francs Pacifique) alors que les finances de la collectivité sont dans le rouge, a indiqué jeudi le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.



Le prêt garanti, souscrit auprès de l'Agence française de développement (AFD), "sera accordé pour un montant qui permettra à la Nouvelle-Calédonie de boucler son budget. De cette manière, l'Etat sécurise tout le système social: les retraites, les salaires à l'hôpital notamment", indique le ministre dans un communiqué.



L'accord a été conclu après un entretien en visio-conférence entre le président indépendantiste du gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, et le ministre qui a "salué l'esprit de responsabilité" de ce dernier et "sa volonté d'honorer les engagements de réformes structurelles pris par ses prédécesseurs au premier semestre 2020".



M. Lecornu a cependant précisé qu'il n'avait pas été possible "d'accorder l'intégralité du prêt" sollicité par l'exécutif calédonien (280 millions d'euros), en raison "du taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie (qui) dépasse les 160%". Un prêt garanti par l'Etat de 240 millions d'euros de l'AFD avait déjà été consenti à l'archipel en 2020 pour faire face à la crise sanitaire.



Ce nouveau coup de pouce va permettre à la Nouvelle-Calédonie d'adopter d'ici la fin du mois un budget 2022 équilibré puis d'engager des réformes fiscales pour lutter contre ses déficits structurels. "L'Etat a mis des conditions sur la table", a indiqué un expert du gouvernement.



Plusieurs pistes ont été suggérées par le "ministre" indépendantiste en charge de la fiscalité pour dégager des recettes supplémentaires: révision du barème de l'impôt sur le revenu, taxe sur les produits sucrés, suppression de niches fiscales ou encore taxe sur les plus-values immobilières et les exportations minières. Certaines mesures suscitent toutefois la controverse dans les rangs non-indépendantistes.



L'économie calédonienne est en repli depuis plusieurs années en raison notamment des difficultés du secteur minier (nickel) et des incertitudes institutionnelles alors qu'un troisième référendum sur l'indépendance, remporté par les pro-France, a eu lieu le 12 décembre dernier. La crise sanitaire a aggravé la situation, générant un déficit des comptes sociaux de 14 milliards CFP (116 millions euros).