Nouvelle-Calédonie: enquête pour violences policières visant des agents de la police municipale

Nouméa, France | AFP | mercredi 28/05/2024 -Le parquet de Nouméa a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête visant trois agents de la police municipale de la ville pour des violences sur une personne qu'ils venaient d'arrêter pour une tentative de vol.



Cette procédure fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un agent "porter un violent coup de pied à la tête d'une personne, en position assise sur le sol, venant d'être interpellée", a précisé le procureur de la République de Nouméa Yves Dupas.



Sur l'enregistrement, deux autres agents entourent la personne interpellée.



L'enquête, confiée à la police nationale, a été ouverte pour "violence par personne dépositaire de l'autorité publique" et "non-assistance à personne en péril", a ajouté M. Dupas dans un communiqué.



Les premières investigations du parquet sur l'authenticité de cette vidéo "permettent d'établir que cette scène de violence s'est déroulée au cours de la nuit du 25 au 26 mai" à l'issue "de l'interpellation de plusieurs auteurs présumés d'une tentative de vol", selon le procureur.



Toujours selon les investigations, les faits ont eu lieu dans le nord de l'agglomération de Nouméa, "face à l'établissement +La Cave+".



Le procureur a souligné qu'il s'agissait de "la première procédure établie sur ce type de faits", soulignant "le professionnalisme" et "la grande maîtrise des forces de l'ordre dans la gestion difficile des opérations de maintien de l'ordre menées sur le territoire".



Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est le théâtre d'émeutes nourries par le rejet, par des partisans de l'indépendance du territoire français du Pacifique Sud, d'un projet de réforme du corps électoral.



Ces violences ont causé la mort de sept personnes, fait de nombreux blessés et causé des dégâts considérables.