Nouvelle-Calédonie: deux personnes blessées par des jets de pierre

Nouméa, France | AFP | samedi 19/06/2021 - Deux personnes ont été blessées samedi matin en Nouvelle-Calédonie par des jets de pierres à hauteur de la tribu de Saint-Louis dans la banlieue de Nouméa, suscitant la colère de riverains, ont indiqué les autorités locales.



Le maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux, a déploré "ces actes criminels" et a assuré mettre "tout en œuvre, avec les équipes de la gendarmerie nationale et de la police municipale, pour que la situation revienne à la normale". Il a précisé que les deux blessés avaient été transportés au centre hospitalier territorial et que la circulation avait été brièvement interrompue.



Selon l'association de riverains, Citoyen Mont-Dorien, ces jets de pierres, qui se sont produits tôt samedi matin, ont visé plusieurs véhicules dont un bus transportant des employés d'une usine de nickel, située dans le sud de l'archipel. Les deux blessés étaient des passagers de ce véhicule et ont été touchés "par des bris de verre aux yeux et à la tête".



Alors que cette portion de route est le théâtre d'incidents récurrents depuis de nombreuses années, l’association a dénoncé "ces faits inacceptables qui viennent allonger la très longue liste de méfaits" dans cette zone. Ses responsables ont également demandé dans un communiqué à rencontrer les autorités coutumières de cette tribu kanak de près de 1.500 habitants.