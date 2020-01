Nouvelle-Calédonie: décès du grand chef kanak et ex-sénateur LR Hilarion Vendegou

Paris, France | AFP | samedi 11/01/2020 - Le grand chef kanak et ex-sénateur LR de Nouvelle-Calédonie, Hilarion Vendegou, est décédé samedi à Nouméa à l'âge de 78 ans, a indiqué le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.



"Au cours de plus de 30 ans de mandats électifs, il fut un militant infatigable de la défense de son territoire et aura agi pour le développement raisonné, notamment sur le plan touristique, de son île à laquelle il était particulièrement attaché", a salué Laurent Prévost, le haut-commissaire de la République de ce territoire français du Pacifique Sud, dans un communiqué.

De nombreuses personnalités politiques calédoniennes ont rendu hommage à l'ancien maire de l'Ile-des-Pins, proche de l'ancien chef du camp anti-indépendantiste Jacques Lafleur.

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès du grand chef de l'île des Pins. Aujourd’hui s'est éteint un ancien instituteur, élu, sénateur, maire, engagé pour faire grandir la population calédonienne", a réagi le président du gouvernement calédonien Thierry Santa.

"Au-delà d'être un frère en politique, loyaliste convaincu et convaincant, attaché à la France de manière viscérale, il était devenu un ami sincère", a ajouté Sonia Backès, présidente du groupe Les Républicains au congrès de la Nouvelle-Calédonie.