Nouvelle-Calédonie: Valls alerte sur le risque de chaos alors que les discussions reprennent à Nouméa

Nouméa, France | AFP | mercredi 30/04/2025 - Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a engagé mercredi à Nouméa une nouvelle série de discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, mettant en garde contre le risque de "chaos" si aucun accord n'est trouvé.



"C'est un accord ou le chaos et il faut tout faire pour que nous réussissions", a-t-il prévenu sur la chaîne NC La 1ère, quelques heures après avoir reçu séparément les différentes délégations indépendantistes et non-indépendantistes au Haut-commissariat.



Evoquant les conséquences d'un échec, il a estimé qu'il n'y aurait pas "de stabilité et sans stabilité, je crains le pire".



"Il ne peut pas y avoir de nouveaux investissements, de projet économique, de soutien à la filière nickel. La Calédonie va mal sur le plan social, il y a des risques vitaux", a-t-il prévenu alors que l'archipel a été meurtri par des émeutes ayant éclaté il y a près d'un an, qui ont fait 14 morts et plus de deux milliards d'euros de dégâts.



Manuel Valls, dont c'est le troisième déplacement en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'année, a précisé qu'il remettrait vendredi lors d'une séance plénière un nouveau document de travail, fruit des deux précédentes séquences de discussions et des positions exprimées en avril par les différentes délégations après une première mouture.



Les discussions se poursuivront la semaine prochaine, a-t-il ajouté.



Après sa rencontre avec le ministre, le député indépendantiste Emmanuel Tjibaou, chef de la délégation du FLNKS, a assuré de sa volonté de compromis, sans se positionner sur la poursuite du dialogue. "On va faire le point demain (jeudi) avec le bureau politique élargi du FLNKS", a-t-il dit aux journalistes.



Sur les réseaux sociaux, le Loyaliste et premier vice-président de la province Sud Philippe Blaise, a lui dénoncé une logique de pression. "L'argument de Manuel Valls pour nous obliger à signer un accord, à savoir la menace du désastre, n'est pas recevable", a-t-il écrit, estimant qu'"on ne négocie rien de sérieux dans la faiblesse".