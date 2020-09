Nouvelle-Calédonie: LR appelle à voter "non" au référendum

Paris, France | AFP | mardi 22/09/2020 - Le président des Républicains Christian Jacob a appelé mardi à voter "non" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie au référendum organisé le 4 octobre sur le sujet, estimant que "séparer le destin de la Calédonie de celui de la France serait un échec".



"Le 4 octobre, je formule le voeu qu'à l'instar du référendum du 4 novembre 2018, une majorité d’entre vous choisisse à nouveau que le destin de la Nouvelle-Calédonie et celui de la République française restent indissociables", a affirmé M. Jacob dans une lettre aux Calédoniens.



"Votre non à l'indépendance (...) est aussi notre non", a-t-il ajouté, en assurant que "toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie plaide pour un avenir partagé et respectueux".



Selon lui "séparer le destin de la Calédonie de celui de la France serait un échec pour l'ensemble du peuple français, un retour en arrière, destructeur du rêve qui a bâti les trente dernières années".



"Notre famille politique sera à vos côtés pour trouver la voie de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au sein d'une République française qui doit protéger la personnalité et l'identité singulières de notre +France Australe+", a-t-il affirmé.



Après un premier scrutin le 4 novembre 2018, remporté par les pro-français à 56,7%, un deuxième référendum d'autodétermination aura lieu le 4 octobre prochain dans le cadre du processus de décolonisation progressif inscrit dans l'accord de Nouméa (1998).



En cas de nouveau rejet de l'indépendance, un troisième référendum d'autodétermination est encore possible d'ici 2022.