Nouvelle-Calédonie: Bayrou juge "possible" un accord

Paris, France | AFP | mercredi 09/04/2025 - François Bayrou a jugé mercredi "possible" un accord en Nouvelle-Calédonie, sans lequel selon lui "le territoire ne pourra pas se rétablir", après que le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a proposé un projet d'accord qui doit servir de base de travail à de nouveaux pourparlers.



"Je souhaite qu'un accord puisse être trouvé et je crois qu'il est possible de le trouver", a affirmé le Premier ministre devant le Sénat lors de la séance des questions au gouvernement. "Il est essentiel pour l'avenir des Calédoniens et j'ai la conviction, je suis sûr que c'est la vôtre aussi, que sans un accord de ce type, le territoire ne pourra pas se rétablir", a-t-il ajouté.



François Bayrou répondait au sénateur communiste calédonien Robert Wienie Xowie (Union calédonienne), membre du FLNKS, principale alliance indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, qui l'interrogeait sur la "décolonisation" du territoire.



Le FLNKS s'est dit mardi circonspect face au projet d'accord proposé par l'État sur l'avenir institutionnel du territoire, et réunira une convention le 26 avril pour décider de sa participation ou non à la troisième séquence de pourparlers.



"La question de l'autodétermination est évidemment centrale" et "les conditions de son exercice sont au cœur des discussions qui ont lieu", a souligné M. Bayrou, en rappelant la "réponse négative" à l'indépendance apportée par les Calédoniens dans trois référendums. "Les options sont sur la table. Vous les connaissez et je sais votre aspiration à une souveraineté pleine et entière de la Nouvelle-Calédonie", a-t-il complété.



Depuis fin février, le FLNKS participe aux discussions menées à Nouméa sous l'égide de Manuel Valls, mais refuse de parler de "négociations", estimant que le processus en est encore au stade des échanges préliminaires.



Lors de la deuxième séquence de discussions, de fin mars à début avril, Manuel Valls a remis aux participants un projet d'accord qui doit servir de base de travail dans l'optique d'arriver à un compromis "si possible fin avril".



Ce projet, dont le contenu n'a pas été dévoilé, fixe plusieurs axes de travail comme les modalités du droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des compétences régaliennes, la gouvernance locale, la citoyenneté calédonienne ou encore le corps électoral.



Le ministre a prévu de revenir à Nouméa le 29 avril.

