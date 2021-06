Nouvel appel du Fonds pacifique en 2021

Conditions financières

l’équilibre financier du projet,

la présence des lettres d'engagement des éventuels co-partenaires,

les co-financements confirmés au moment de la constitution du dossier.

Calendrier

Pour déposer son dossier

Par courrier : Haut-commissariat de la République en Polynésie française - Cabinet – Cellule Diplomatique - Fonds Pacifique - BP 115 - 98713 PAPEETE

Par courriel à : [email protected]

Les projets doivent obligatoirement contribuer à l’insertion régionale des collectivités françaises océaniennes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) et aux actions de coopération économique, sociale et culturelle. Ainsi, les projets devront concerner une collectivité française et un autre Etat de la région. A l’instar du premier appel à projets 2021, la préférence sera donnée aux projets :- en lien avec la(lutte contre les maladies endémiques, gestion des ressources halieutiques...),- mettant en œuvre leconcourant au renforcement des échanges économiques au niveau régional,- consacrés à laet à la prévention les catastrophes naturelles.La contribution du fonds Pacifique ne doit pas excéder 50% de la dépense globale du projet.Les frais de gestion du bénéficiaire et les charges salariales fixes ne sont pas intégrés dans le calcul.Les budgets prévisionnels, les valorisations en nature (prêts de locaux, prêts de matériels, salaires, etc.) effectuées par les organismes bénéficiaires ne devront pas dépasser 20% du montant total du projet.Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur :20 septembre 2021 : date de clôture.20 septembre 2021 : transmission de l’ensemble des projets au Secrétariat permanent pour le Pacifique.Octobre 2021 : consultation du Comité directeur sur les projets présentés, sous la présidence du Président de la Polynésie française.Renseigner une fiche-projet et un budget prévisionnel simplifié dont les modèles sont téléchargeables sur le site du haut-commissariat : http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Publications/Publications-legales-et-avis/Appel-a-projets/FONDS-PACIFIQUE-DEUXIEME-APPEL-A-PROJETS-POUR-L-ANNEE-2021 Les dossiers complets peuvent être envoyés :Pour tout renseignement, contactez la cellule diplomatique du Cabinet du haut-commissaire au 40 46 87 00.