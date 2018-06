Nouveaux Master et Licence à la rentrée, l'Isepp complète son offre de formation

Tout d'abord, par le biais d'une initiative plutôt originale avec la mise en place de la Licence Accompagnement/Réussite. Cette formation va accompagner les étudiants en difficulté à démarrer leurs études supérieures sur de bonnes bases tout en leur permettant de valider une partie de leur crédit d'une Licence 1 classique. "On ouvre un sas entre le lycée et la première année de Licence. Cette Licence a une double articulation, elle offre à des étudiants, issus de bacs pro ou technologique, qui connaissent statistiquement un taux très faible de réussite en première année, une remise à niveau en culture générale, en français… et ils peuvent valider jusqu'à la moitié des crédits dans une formation de leur choix. C'est une entrée plus douce et personnalisée dans le monde des études. On veut casser la reproduction de l'échec" , précise le directeur.