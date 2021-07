Nouveau site web pour la DGSI

FRANCE, le 6 juillet 2021 - Le site internet de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) est accessible depuis hier, mardi 6 juillet. L’objectif de cette impulsion en matière de communication ? « Faire connaître les missions de la DGSI, les défis auxquels elle est confrontée, mais aussi et surtout les dispositifs d’accompagnement qu’elle propose face aux risques de menace terroriste, cyber ou d’ingérence étrangère », précise l’organisme.



Si 85% des Français ont déjà entendu parler de la DGSI, seuls 37% voient précisément de quoi il s’agit, indique un sondage Harris Interactive réalisé en juin de cette année. Le nouveau site lancé ce 6 juillet permet de mieux comprendre l’organisation et les missions spécialisées et exclusives de la DGSI, dans le domaine du renseignement et du judiciaire.



Composée de services centraux implantés en région parisienne et d’un vaste réseau de services territoriaux, certaines de ses activités sont parfois méconnues, telles que la lutte contre la prolifération des armes ou l’ingérence économique. L’organisme est encadré par un cadre légal strict. L’une des rubriques de ce nouveau site permet de faire le point sur l’encadrement et les contrôles auxquels est soumise la DGSI : contrôle de son inspection générale, contrôle de l’inspection des services de renseignement, contrôle parlementaire, ou encore contrôle par les autorités administratives indépendantes, comme la CNIL.



Connaître les profils recherchés



Toujours selon ce même sondage, 52 % des Français estiment que les métiers proposés à la DGSI pourraient les attirer mais seul un tiers saurait où trouver l’information sur ces offres d’emploi.



A la DGSI, il existe plus de 150 métiers différents. Chaque année, la direction recrute plusieurs centaines d’agents de renseignement et d’enquêteurs qui peuvent être des policiers, des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques ou encore des contractuels (ingénieur, traducteur, analyste, architecte, psychologue, etc.). Pour connaître les profils recherchés, découvrir les parcours et missions d’agents en poste, le site diffuse et publie plusieurs témoignages de femmes et d’hommes assurant au quotidien des missions essentielles à la sécurité nationale et à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Leur engagement fera écho aux qualités attendues des candidats : « sens de l’intérêt général, motivation et désir d’œuvrer à la sécurité de nos concitoyens », indique l’organisme.



Les renseignements intérieurs français avaient engagé un premier mouvement de communication institutionnelle en octobre 2019, impulsé pour mener près de 1200 recrutements supplémentaires à l’horizon 2024.