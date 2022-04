Nouveau procès pour Coco Médéric

Tahiti, le 13 avril 2022 – Le procès de neuf hommes, dont le récidiviste Coco Médéric et le trafiquant Raihere Tetuanui, s'est ouvert devant le tribunal correctionnel mardi. Les prévenus sont poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé à l'importation de sept kilos d'ice dont les cinq kilos saisis le 14 septembre 2019 à l'aéroport de Tahiti-Faa'a alors qu'ils avaient été dissimulés dans un sac de frappe de boxe. Le procès doit encore durer deux jours.



Condamné le 10 mars dernier à sept ans de prison ferme pour un trafic d'ice organisé entre Tahiti et Hawaii et à dix ans de prison ferme pour des faits similaires en juin 2021, le multirécidiviste Médéric Tavaearii, dit “Coco Médéric”, a de nouveau été présenté devant le tribunal correctionnel mardi auprès de huit autres prévenus, parmi lesquels Raihere Tetuanui, qui avait déjà écopé de trois ans de prison ferme dans le cadre de l'affaire Sarah Nui.



Les neuf hommes sont tous jugés pour avoir participé, en qualité de mule, d'intermédiaire, de “facilitateur” ou de commanditaire à trois importations d'ice. La première importation portant sur un kilo et commanditée, selon les éléments recueillis par les enquêteurs, par Coco Médéric, avait eu lieu le 18 août 2017. Les deux autres importations, cette fois commanditées par Raihere Tetuanui, avaient eu lieu le 14 septembre 2019. Ce jour-là, les douaniers avaient interpellé une mule à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession de cinq kilos d'ice qui étaient cachés dans un sac de frappe de boxe. Mais ils n'avaient pas intercepté l'autre mule du réseau qui avait quant à elle réussi à sortir 1,2 kilo de méthamphétamine.



Appât du gain



En ce premier jour de procès qui doit durer trois jours, le tribunal a entendu les mules et les intermédiaires utilisées dans ces différentes importations. Mais l'audition la plus marquante aura certainement été celle d'un ancien pompier de l'aéroport qui a reconnu qu'il avait récupéré de l'ice qui avait été cachée par des mules dans les toilettes dans la zone sous douane de l'aéroport pour le compte de Coco Médéric. A la barre, le jeune homme a expliqué qu'il avait radicalement changé de vie depuis les faits. Alors qu'il vit désormais dans les Tuamotu où il est prestataire touristique, le jeune homme a expliqué au tribunal qu'il était consommateur à l'époque des faits et qu'il ne pensait qu'à une chose : “Avoir sa dose”.



Entendu à son tour, l'un des principaux prévenus, Raihere Tetuanui, a reconnu sa participation aux deux importations effectuées le 14 septembre 2019 en expliquant qu'il avait cédé à l'“appât du gain”. L'homme, qui avait engagé deux mules en passant par des intermédiaires, s'était tout de même rendu en Californie où il avait lui-même acheté la drogue qu'il avait ensuite donné aux mules.



Le procès reprendra mercredi matin avec l'audition de Coco Médéric qui devra affronter encore deux autres procès cette année pour des faits de trafic et de blanchiment.