Nouveau fil d'actualité Facebook: préferez Tahiti Infos!

Cliquez sur la petite flèche en haut à droite de votre page Facebook et sélectionnez "Préférence du fil d'actualité"

PAPEETE, le 15 janvier 2018 - Facebook a engagé la plus importante refonte des contenus sur son réseau de ces dernières années: les utilisateurs disposeront désormais d'une nouvelle version du fil d'actualité, sur lequel la priorité sera donnée aux publications partagées par la famille et les amis. Concrètement, les photos, liens ou commentaires postés par vos amis ou connaissances resteront bien visibles sur le fil, à la différence des contenus en provenance des pages "aimées" par les utilisateurs, qui seront de leur côté moins présents.Les conséquences vont se faire ressentir dès cette semaine. Si vous souhaitez continuer à recevoir en temps réel et régulièrement toutes les actualités importantes du fenua, nous vous conseillons de régler les préférences de votre fil d'actualité. Ceci nécessite une simple manipulation très rapide à faire et qui vous permettra de continuer à recevoir notre actualité sur votre fil et à rester informé.Pour permettre à Tahiti Infos de restez parmi vos favoris et tenir tête aux grands médias nationaux, pour vous permettre de continuer à recevoir une actualité de qualité, locale, vérifiée, il vous suffira d'interagir régulièrement sur les posts de notre page Facebook en likant les articles, en les commentant, et les partageant...