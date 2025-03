Nouveau décès de migrant dans la Manche, le 2e en moins de 24H

Lille, France | AFP | jeudi 19/03/2025 - Une personne migrante est morte dans la nuit de mercredi à jeudi près de Gravelines (nord de la France), alors qu'elle tentait de traverser la Manche vers l'Angleterre, a annoncé la préfecture maritime, moins de 24 heures après un décès similaire dans le Pas-de-Calais.



Ce nouveau drame porte à huit le nombre de décès depuis le début de l'année dans ces tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique, effectuées dans des conditions très précaires.



Mercredi aux alentours de 23H30, une embarcation transportant environ 40 personnes est partie de l'ouest du port de Dunkerque (Nord), selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar).



Jeudi vers 3H00 du matin, cette embarcation a récupéré de nouveaux passagers sur le littoral de Gravelines et peu après, trois personnes en difficulté ont été secourues en mer, ainsi qu'un groupe de 12 autres migrants à bord de l'embarcation demandant à être évacués, a ajouté ce communiqué.



Parmi ces candidats à l'exil recueillis, une personne inconsciente a été prise en charge par une équipe médicale hélitreuillée à bord du Ridens, un navire affrété par l'État français, mais elle est décédée, selon la Prémar.



Les rescapés ont été débarqués au port de Gravelines et pris en charge par les services de secours, tandis que l'embarcation a continué sa route vers le Royaume-Uni sous la surveillance des autorités maritimes, avec environ 80 personnes à bord.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque.



Mercredi, le corps d'un migrant avait été repêché près d'Equihen-Plage (Pas-de-Calais) et plusieurs autres migrants ont été hospitalisés.



Selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), 78 migrants sont morts en 2024 en essayant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune dites "small boats", un record depuis le début en 2018 de ce phénomène dans cette zone.