Nouveau blackout de deux heures à Tahiti

Tahiti, le 26 novembre 2019 - Une nouvelle coupure générale d'électricité s'est produite mardi matin entre 9h35 et 11h34 sur l'île de Tahiti. EDT-Engie a indiqué que la panne était liée à une « erreur humaine » lors d'une « opération de consignation » d’un disjoncteur à Arue.



Un mois et demi après le blackout électrique de quatre heures à Tahiti, à la suite de l’incendie d’un poste TEP à Punaruu, l’électricité a de nouveau été coupée sur l’ensemble de l’île mardi matin entre 9h35 et 11h34. EDT-Engie et la TEP ont immédiatement confirmé la panne générale, annonçant que leurs équipes étaient mobilisées pour identifier le problème. Un PC crise a été remis en place au haut-commissariat, qui a également rapidement indiqué que le déclenchement des sirènes d’alerte tsunami était une erreur et qu’aucune alerte n’était en cours. Les télécommunications (téléphonie, 3G et 4G) ont fonctionné normalement sur leurs propres groupes électrogènes d'alimentation pendant toute la durée de la panne.



L’origine de l’incident a d’abord été annoncée vers 10h20 par EDT-Engie comme étant « une erreur humaine doublée d'une défaillance d'un disjoncteur » survenu « lors d'une opération de consignation sur la commune de Arue ». Par la suite, la société a précisé qu’il s’agissait finalement uniquement d’une erreur de procédure lors de cette opération qui consiste à isoler et mettre à la terre le transformateur pour pouvoir intervenir sur l’équipement. « Une opération comme nous en faisons entre 700 et 900 par an », précise-t-on chez EDT-Engie. Le transformateur a en fait été mis à la terre alors qu’il n’avait pas été isolé du réseau. Ce qui a provoqué un court-circuit général sur l’île de Tahiti.



C’est ensuite la reconstruction du réseau qui a demandé un peu plus d’une heure pour réalimenter les deux centrales thermiques de Vairaatoa et Punaruu et les équipements hydroélectriques de Marama Nui. Finalement, le courant a été intégralement rétabli à 11h34. Le haut-commissariat a levé son dispositif de gestion de crise à midi. EDT-Engie a ensuite tenu un point presse à 14 heures pour expliquer précisément l’origine de la panne et s’excuser auprès de ses clients. La société indique que malgré la « rareté » de ce type d’erreur, les procédures allaient être vérifiées pour éviter un nouvel incident. Le réseau électrique étant revenu entièrement à la normale.