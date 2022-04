"Nous sommes la locomotive du vote Le Pen"

Tahiti, le 24 avril 2022 – Le président du Amuitahira'a, Gaston Flosse, revendique l'importance de son parti dans le bon score de Marine Le Pen en Polynésie. Il regrette que l'opposition refuse de se "regrouper pour battre le Tapura" lors des prochaines échéances électorales.



Vous qui avez appelé à voter Marine Le Pen, quelle est votre réaction aux résultats du second tour de cette élection présidentielle en Polynésie ?



"Sur l'ensemble, en Polynésie, le résultat est très encourageant pour l'avenir. Il y a encore beaucoup de travail à faire mais à Papeete (sic), à Pirae, à Arue, nous avons gagné. Aux îles Sous-le-vent, nous avons gagné. C'est beaucoup de satisfactions pour nous."



Que représente ces résultats, pour vous, notamment dans les communes dirigées par le Tapura où Marine Le Pen est arrivée en tête ?



"Le cas le plus flagrant, c'est celui de Huahine. Dans toutes les élections locales, à Huahine où le maire achète les voix, nous avons des difficultés. Mais quand c'est une élection nationale à laquelle il ne s'intéresse pas trop, on gagne. A Huahine, on a gagné ce coup-là. Les résultats sont très encourageants par ailleurs pour les prochaines législatives. C'est dommage qu'on ne puisse pas se regrouper avec d'autres pour battre le Tapura. En fait, ce résultat, c'est vraiment une sanction pour la politique d'Edouard Fritch et toutes les erreurs qu'il a commise, c'est flagrant."



Marine Le Pen est en tête dans deux circonscriptions, pour vous ça préfigure une redistribution des voix pour les législatives, malgré le fort taux d'abstention ?



"Cette abstention est un avertissement contre le gouvernement Fritch. C'est ce qu'on nous disait lors des réunions : "on est fiu, on ne veut plus aller voter, le gouvernement ne s'occupe pas de nous, ni de nos difficultés, chômage, pauvreté". Alors nous on leur disait au contraire : manifestez-vous, exprimez votre désapprobation, votre opposition à ce gouvernement. Je pense qu'aux législatives la population viendra plus voter. Il y aura une meilleure participation."



Eric Minardi déclare que ce n'est pas grâce au Amuitahira'a que Marine Le Pen a fait un bon résultat et que votre soutien au deuxième tour n'était qu'opportuniste. Que voulez-vous lui répondre ?



"Qu'il regarde un peu. Lui tout seul, il fait à peine 2%. Lorsque tout le monde s'y met, on fait 48%. Minardi, c'est un inconnu. Il n'a jamais fait de politique, il n'a jamais tenu une seule réunion publique. Il sait bien que s'il fait une réunion, il n'y aura personne. Il est le représentant officiel de Le Pen, à cause de ses liens d'amitiés avec la candidate mais pas pour des raisons politiques. Il peut parler comme il veut. Je ne dis pas que Marine Le Pen fait 48% uniquement grâce au Amuitahira'a, puisque d'autres partis l'ont soutenue. Mais on peut dire que le Amuitahira'a est la locomotive de la campagne pour Le Pen au second tour. J'ai été le premier à annoncer notre soutien, tout de suite après le résultat du premier tour. Nous sommes contents du résultat. C'est très encourageant pour les législatives."