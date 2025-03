Nos sportifs à l’international

A Tahiti, le 21 mars 2025. Ce week-end de fin mars, de nombreux de nos sportifs se sont envolés pour participer à des compétitions à l’étranger. Nous savons que, pour progresser et performer, nos disciplines sportives doivent voyager. Toutes les fédérations font le maximum pour permettre à leurs athlètes de concourir dans divers pays du Pacifique et du monde. Revue d’effectifs.



La lutte



Du 20 au 22 mars, les championnats d’Océanie seniors, U17 et U20 de lutte sont organisés à Pago Pago, aux Samoa américaines. Ce championnat rassemble les meilleurs lutteurs du Pacifique, dont nos ‘aito. Dans ce cadre, la Fédération polynésienne de lutte, MMA, JJB et disciplines associées a envoyé des lutteurs pour défendre nos couleurs. Accompagnée par le cadre technique de la fédération, Yannick Hartmann, notre délégation est arrivée lundi aux Samoa américaines. Après quelques jours d’acclimatation et d’entraînement, la compétition a démarré ce jeudi 20 mars avec l’épreuve de lutte gréco-romaine. Une journée réussie pour notre équipe, puisque quatre médailles ont été remportées : deux en or pour Tahaki Ariitai (U17 - 65 kg) et Tamaterai Herve (U20 - 72 kg, surclassé en poids), et deux en argent pour Ateanui Mati (U17 - 71 kg) et Vaitehau Otcenasek (U20 - 87 kg, surclassé en poids). Une belle moisson pour nos jeunes et de bon augure pour la journée du 21 mars, qui est dédiée à la lutte libre, et celle de samedi 22 mars, à la lutte de plage.



Le judo



Nos judokas et judokates se sont envolés mardi 18 mars pour les championnats de France de judo en catégories minimes, qui se déroulent les 21 et 22 mars au Grand Dôme de Villebon. Nos sept ‘aito tenteront de ramener un maximum de médailles. Jade Popoff, Hanalei Perolini, Kohailani Atuahiva, Jefferson Yersin, Ra'iroa Holozet, Raimana Villard et Imihere Teriatetoofa sont les heureux élus et sont encadrés dans cette aventure par le cadre technique du judo polynésien, Franck Bellard. Auréolés de belles médailles au tournoi international de judo de la zone Océanie-Panamérique, nos espoirs débutent la compétition dès ce samedi matin. C’est Jade Popoff en -52 kg et Raimana Villard en -42 kg qui doivent ouvrir le bal. Fa’aitoito, les enfants !



Le VTT



Un gros week-end s’annonce du côté de Coronet Peak, à Queenstown, en Nouvelle-Zélande, avec les Oceania Mountain Bike 2025, les championnats de VTT. Situé à 1200 mètres d’altitude, le parcours de 3,8 km avec un dénivelé positif de 1500 mètres va donner du fil à retordre aux concurrents. Mais rien n’effraie nos riders : Clémence Dede, Taruia Krainer, Teva Poulain et Kahiri Endeler sont prêts à affronter les pentes raides pour décrocher les étoiles. Menés par le responsable de la délégation et le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, Hervé Arcade, nos champions ont acquis beaucoup d’expérience dans les différentes compétitions de haut niveau auxquelles ils ont participé au cours de ces dernières années. Une expérience qui sera précieuse pour les courses qui les attendent dès aujourd’hui, vendredi 21 mars (samedi 22 mars en Nouvelle-Zélande).





L’athlétisme



L’athlétisme polynésien est en pleine effervescence en ce mois de mars. À peine revenus de Nouvelle-Zélande et d’Australie, nos athlètes sont très sollicités, mais assument leur statut en ramenant de nombreuses médailles. C’est au tour des épreuves combinées de prendre le relais, toujours en Nouvelle-Zélande, à Auckland, où la FAPF (Fédération d’athlétisme de Polynésie française) a inscrit quatre athlètes, tous issus du Centre de performance polynésien (CPP). Vendredi 21 et samedi 22 mars (heure de Tahiti), ils tenteront de briller à nouveau sur les terres voisines. Cette sélection, accompagnée par Cécile Tiatia, présidente de la FAPF et coach du CPP, sera représentée par Hinavai Janicaud en pentathlon U16, Teanavai Perez et Hailey Gilroy en heptathlon U18, et Jacques Temarii en décathlon U18. Encore une génération prometteuse que nous suivrons de très près !



Une grosse pensée aussi pour notre super ‘aito, Raihau Maiau, qui a couru le 60m en 6 secondes et 85 centièmes lors des Championnats du monde en salle à Nanjing ! Félicitations!