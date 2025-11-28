

Nos rameuses brillent en Australie

Tahiti, le 1er décembre 2025 – Pour la deuxième année consécutive, des Tahitiens étaient présents lors de la grande course de kayak surf ski en Australie, la célèbre Shaw and Partners Doctor. Nateahi Sommer, déjà couronnée dans sa catégorie lors de l’édition 2024, était cette fois-ci accompagnée par Iloha Eychenne. Nos deux championnes ont fièrement représenté le Fenua au milieu du gratin mondial, réalisant des performances qui confirment le très haut niveau de nos rameuses.



Pour la deuxième année consécutive, la Polynésie était représentée en Australie aux côtés des meilleurs mondiaux pour la Shaw and Partners Doctor. Initiée par le cadre technique de la Fédération polynésienne de kayak surf ski, Hector Henot, lors de la précédente édition où nos jeunes représentants s’étaient déjà illustrés, la délégation 2025 était plus réduite, mais de grande qualité. Nateahi Sommer, présente l’année dernière et déjà performante sur les cinq courses, était accompagnée cette année de notre championne Iloha Eychenne. Ensemble, elles ont décidé d’affronter de nouveau les meilleurs mondiaux sur cinq courses.



La Shaw and Partners Doctor est un événement exigeant : cinq épreuves en sept jours. Enchaîner autant de kilomètres en si peu de temps constitue déjà un exploit. Mais cela n’a pas effrayé nos deux ‘aito, bien décidées à perturber la hiérarchie mondiale. Plutôt spécialistes du va’a, Nateahi et Iloha sont avant tout des passionnées de glisse. Aborder un terrain moins familier représentait un véritable défi. “On n’est pas du tout du milieu, mais on a été très bien accueillies. Il y a quelques rameurs d’OC (outrigger canoe), mais très peu, donc on est arrivées incognito, à part Nateahi qui avait participé l’année dernière et dont les adversaires se souvenaient”, explique Iloha Eychenne.



Cinq courses en une semaine



Inscrites sur les cinq courses, les filles ont débuté par la Fenn West Coast Downwinder, une course de 25 km où elles terminent toutes deux troisièmes. Une très belle entrée en matière malgré la vitesse imposée par leurs adversaires. “Ça va très vite ! Le niveau est très élevé, que ce soit en open ou en U23 ! C’est impressionnant de voir la vitesse à laquelle les rameuses enchaînent les bumps et les coups de rame”, raconte Iloha.



Pour les deux courses suivantes, la distance était réduite, mais pas l’intensité. Pour la benjamine Nateahi Sommer, cette étape en Downwind a montré sa progression : l’année dernière, elle avait terminé quatrième. “C’était un sprint sur onze kilomètres, et sur la deuxième course, le vent était plus favorable. J’ai pu profiter d’un bon surf. Quand je suis arrivée sur la plage, j’ai vu que j’étais première, j’ai couru et j’ai pu conserver mon avance jusqu’à la ligne d’arrivée.”



Dans le même temps, Iloha Eychenne participait à une course en K2, partageant son embarcation avec le Hawaiien Pat Dolan, qui s’achevait sur une belle troisième place. La semaine n’était pas finie : la particularité de l’avant-dernière course, la Dash for Cash, allait donner du fil à retordre à nos hine. Avec une distance très courte de moins d’un kilomètre et une course sur la plage, il a fallu s’adapter. “On n’a pas trop l’habitude de courir sur la plage, surtout après avoir ramé. Je suis arrivée première sur la plage, mais je me suis fait rattraper car la distance à courir était trop longue et j’ai fini troisième”, explique Nateahi.



Le meilleur restait à venir avec la course principale, The Doctor : 27 km entre l’île de Rottnest et la plage de Sorrento, plus de 500 participants et des conditions de vent qui promettaient des records pulvérisés. Après 1 heure 59 minutes et 7 secondes, Iloha Eychenne termine cinquième et boucle une semaine sportive intense, mais surtout une aventure humaine incroyable. “On a vécu une expérience exceptionnelle, car outre les courses, il y avait une superbe ambiance, très festive. Tout le monde s’entraide, par exemple pour transporter les surfskis, et nous avons été vraiment bien entourées”, raconte-t-elle.



Pour Nateahi, cette dernière course fait partie de ses favorites : “J’ai vraiment apprécié The Doctor. Les conditions étaient incroyables. Le vent s’était bien levé et était bien orienté. C’est rare d’avoir ça, et du coup, la course est devenue unique.” Troisième au classement juniors filles, la native de Raiatea aura encore une fois prouvé, en compagnie d’Iloha Eychenne, que les rameuses du Fenua font partie des meilleures mondiales.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 1 Décembre 2025 à 15:54 | Lu 365 fois



