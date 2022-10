Nos ‘aito au Heiva Tu’aro i Vaihi de Hawaii

Tahiti, le 26 octobre 2022 – Les ‘aito de la fédération Tu’aro Ma’ohi participeront à la prochaine compétition de sports traditionnels et ancestraux de l’Océanie, Te Moana Nui traditional games, aussi appelée Heiva Tu’aro i Vaihi. Ce rendez-vous de plusieurs pays du Pacifique se tiendra à Hawaii dans la Waimea Valley d’Oahu, le 5 novembre prochain.



La délégation de la fédération Tu’aro Ma’ohi participera au Te Moana Nui Traditional Games dans le cadre du Makahiki Festival, le 5 novembre prochain à Hawaii. Plusieurs pays du Pacifique seront présents dans la Waimea Valley de Oahu pour se mesurer lors de cette compétition dédiée aux sports traditionnels et ancestraux de l’Océanie. L’objectif de la délégation tahitienne est de mesurer ses performances. L’occasion aussi de faire la promotion du prochain Heiva Tu’aro Ma’ohi 2023, qui accueille traditionnellement en Polynésie des concurrents venus de tout le triangle polynésien.



Ce rassemblement culturel à Hawaii sera aussi l’occasion pour la Polynésie française de confirmer et préparer les rencontres avec la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, prévus en 2023. En effet, après deux ans d’arrêt en raison de la crise sanitaire, la Fédération souhaite reprendre ses collaborations avec les pays du Pacifique. Notamment sur les territoires où sont implantés des comités et des représentants des Tu’aro Ma’ohi, tels que la Nouvelle-Zélande, les îles Cook, l’île de Pâques, Hawaii, les Samoa, la France et la Californie.



Programme Samedi 5 novembre 8 heures : Enregistrement et pesée des athlètes

9 heures : Cérémonie d’ouverture

9h30 : Course de grimper de cocotier (Tauma ha’ari)

10h30 : Course de porter de fruits (Timau rā’au)

12 heures : Concours de lever de pierre (‘Amora’a ōfa’i)

13h30 : Concours de lutte traditionnelle (Taputō)

15 heures : Spectacle de Tahiti Mana et remise des prix

15h30 à 16 heures : Concert

Rédigé par Meleana CHE FAT le Mercredi 26 Octobre 2022 à 16:29 | Lu 553 fois