Norvège: le marin sur le pont d'un cargo échoué dans un jardin s'est probablement endormi

Oslo, Norvège | AFP | vendredi 23/05/2025 - Le marin en charge de la navigation d'un porte-conteneurs de 135 mètres qui s'est échoué à quelques pas de la maison d'un Norvégien dans un fjord était vraisemblablement endormi au moment de l'accident, affirme un média vendredi.



"Une seule personne se trouvait sur le pont à ce moment-là. Elle dirigeait le navire, mais n'a pas modifié la trajectoire en entrant dans le fjord de Trondheim (centre), comme cela aurait dû être fait", rapporte l'agence NTB.



"La police a reçu des informations de la part d'autres personnes à bord selon lesquelles il se serait endormi", a confirmé un policier, Kjetil Bruland Sørensen, à l'agence.



Le NCL Salten a, aux aurores jeudi, terminé sa course dans le jardin de Johan Helberg, à quelques mètres seulement de sa maison.



L'occupant des lieux, profondément endormi lui aussi, n'a été tiré du lit que par le tambourinement et les appels paniqués de son voisin.



"Ca a sonné à la porte à un moment de la journée où je n'aime pas ouvrir", avait confié M. Helberg à la chaîne TV2.



Le voisin, Jostein Jørgensen, a raconté auprès de TV2 avoir été réveillé aux alentours de 05H00 jeudi par le bruit d'un bateau qui se dirigeait "à pleine vitesse vers la terre", et avoir accouru chez Johan Helberg.



Aucun des 16 membres d'équipage n'a été blessé. La police norvégienne a ouvert une enquête.



"Nous avons pris connaissance des déclarations de la police faisant état d'un suspect, et nous continuons à coopérer pleinement avec les autorités dans le cadre de l'enquête en cours", a déclaré de son côté la compagnie North Sea Container Line (NCL) dans un communiqué publié vendredi. "Nous menons également nos propres investigations internes, mais préférons ne pas spéculer davantage", a-t-elle ajouté.



Les tentatives de renflouement ont jusqu'à présent échoué, et le porte-conteneurs gît toujours près de la maison en bois.