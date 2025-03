Norvège: la maladie pulmonaire de la princesse héritière s'aggrave

Oslo, Norvège | AFP | jeudi 06/03/2025 - La maladie pulmonaire chronique de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit s'est aggravée, ce qui pourrait la contraindre à réduire ses activités de représentation, a indiqué jeudi le palais royal.



L'épouse du prince héritier Haakon, âgée de 51 ans, a annoncé en octobre 2018 qu'elle avait été diagnostiquée avec une forme rare de fibrose pulmonaire, une maladie incurable qui provoque une cicatrisation des poumons et un essoufflement.



Cette maladie l'a déjà obligée à alléger sa charge ou à annuler des engagements à plusieurs reprises.



"La princesse héritière souffre quotidiennement de symptômes et d'affections qui l'empêchent de remplir ses fonctions", a déclaré le palais dans un bulletin de santé.



"La princesse héritière a besoin de plus de repos et son état évolue plus rapidement qu'auparavant. Cela signifie que des changements dans son emploi du temps officiel peuvent survenir plus fréquemment et avec un préavis plus court qu'auparavant", a-t-il précisé.



En septembre 2023 et octobre 2024, elle a été placée en congé maladie pendant plusieurs semaines, annulant ses engagements publics.



"Lorsque vous atteignez 50 ans, vous comprenez que la vie n'est pas éternelle", a-t-elle déclaré au quotidien norvégien DN dans une interview publiée en août 2023, à l'occasion de son 50ème anniversaire.



Mette-Marit a fait la une des journaux norvégiens ces derniers mois après que son fils de 28 ans - issu d'une relation antérieure à son mariage avec le prince héritier - a été accusé par plusieurs de ses anciennes petites amies d'agression, la dernière fois en août 2024, lorsqu'il a admis avoir été sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne.