Nord: trois morts, dont deux enfants, dans l'incendie d'une maison

Attiches, France | AFP | mardi 27/05/2025 - Un incendie dans une maison en fin de nuit à Attiches (Nord) a fait trois morts mardi, un homme et deux petits garçons, tandis qu'une femme et deux autres enfants ont réussi à échapper aux flammes avec l'aide d'une voisine.



L'incendie a frappé une maison de cette petite commune située au sud de Lille, où vivait un couple et quatre enfants âgés de quatre à dix ans, selon la procureure de Lille, Carole Etienne.



Les trois victimes sont le père de famille, un enfant du couple âgé de 5 ans et demi et un neveu de 8 ans et demi, précise-t-elle.



Selon le maire d'Attiches, Luc Foutry, le neveu du couple était placé chez sa tante.



"C'est un drame", qui touche "une petite commune de 2.300 habitants, où on se connait quasiment tous", a commenté M. Foutry. "On est touché, en deuil, un peu abasourdi".



"Les personnes ont dû être surprises dans leur sommeil", a-t-il estimé. "L'incendie a pris assez rapidement mais ne s'est pas propagé aux autres maisons" et "tout le voisinage a eu très peur" car les maisons sont mitoyennes dans cette rue, a encore relevé le maire.



Une odeur de brûlé flottait toujours dans l'air mardi près de la façade noircie de cette petite maison en briques rouges, typique du Nord, jouxtant un café dans la rue principale d'Attiches, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.



Après la découverte du corps d'un homme et d'un enfant dans un premier temps, le corps d'un deuxième enfant a été retrouvé par les secours dans les décombres, une fois l'incendie maîtrisé.



La mère de famille et deux autres enfants, une fillette de quatre ans et un garçon de dix ans selon la procureure, ont pu échapper au feu par l'arrière de la maison, et ont été transportés à l'hôpital. "Leur pronostic vital n'est plus engagé" a indiqué Mme Etienne en début d'après-midi.



Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et "de nombreuses investigations sont en cours pour déterminer très exactement l'origine du sinistre qui s'est propagé à l'ensemble de l'habitation", a-t-elle ajouté. Les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la gendarmerie.



- Sauvés par une voisine -



Une voisine directe, Marie-Pierre Laurent, a raconté à l'AFP avoir entendu la mère de famille crier "au feu" et tenter de s'échapper par une toiture en plastique à l'arrière de la maison, qui commençait "à fondre".



"Ma réaction, ça a été de prendre une double échelle et de les faire descendre de mon côté, la mère, sa petite fille et un garçon", tous en état de panique extrême, a ajouté Mme Laurent.



"J'aurais préféré rentrer à l'intérieur" et sauver également les trois autres victimes, mais le feu avait déjà "bien pris" et les vitres avaient "explosé", a regretté Mme Laurent. "J'ai fait du mieux que j'ai pu".



Gendarmes, Samu et pompiers s'activaient mardi matin à proximité de la maison incendiée. Un groupe de proches des victimes, composé d'adultes et de jeunes enfants, a quitté les lieux escorté par des membres d'une cellule psychologique du Samu.



"Beaucoup de voisins sont sortis, beaucoup de familles sont venues sur place très rapidement", a déclaré à la presse Julie Fry, psychologue à la cellule d'urgence médico-psychologique du Samu du Nord, qui s'apprêtait à se rendre à l'école d'Attiches.



"On fait un transfert, en étant parents" d'enfants du même âge, a confié à l'AFP Barbara Villard, qui habite Attiches près de la zone du sinistre, barrée par les gendarmes et les pompiers.



"On connaît les enfants (de cette famille, NDLR) de vue, la petite dernière est dans la classe de nos enfants", a ajouté Mme Villard.