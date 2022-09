Nomination d'un ex-soutien de Zemmour au cabinet de Sonia Backès

Paris, France | AFP | mercredi 07/09/2022 - Brieuc Frogier, qui avait été un temps le représentant d'Eric Zemmour en Nouvelle-Calédonie durant la campagne présidentielle, a été nommé conseiller spécial de la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté, Sonia Backès, selon un arrêté publié mercredi au Journal officiel.



"M. Brieuc Frogier est nommé conseiller spécial au cabinet de la secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté, à compter du 1er septembre 2022", indique le JO.



Son passé d'ancien soutien d'Eric Zemmour a été révélé mercredi par plusieurs médias.



Interrogé sur ce point par l'AFP, l'entourage de Mme Backès n'a pas fait de commentaire.



Désigné en décembre 2021 représentant en Nouvelle-Calédonie de "Reconquête", le parti d’Eric Zemmour, Brieuc Frogier avait expliqué qu’il ne se "reconnaissait pas du tout dans la politique menée par Emmanuel Macron en Métropole" et que le candidat d’extrême droite était "le seul à tracer des perspectives d’avenir pour la Calédonie".



Brieuc Frogier, qui a aujourd’hui rejoint la coalition non-indépendantiste "Ensemble !" se revendiquant d’Emmanuel Macron, s’était retiré en mars 2022 de la campagne d’Eric Zemmour, à qui il avait toutefois accordé son parrainage.



Proche de Sonia Backès, il avait été élu en 2019 conseiller à la province Sud de Nouvelle-Calédonie sur la liste d’union de la droite dirigée par la secrétaire d'Etat, qui assure depuis la présidence de l’exécutif de cette collectivité.



M. Frogier a d’abord été membre du Rassemblement-Les Républicains (déclinaison locale des Républicains), le parti de son père, le sénateur LR Pierre Frogier, signataire de l’accord de Nouméa, avant de prendre ses distances avec cette formation historique de la mouvance non-indépendantiste.



La nomination de cet ancien soutien d'Eric Zemmour a été critiquée par le numéro un du PS, Olivier Faure. "Quand les barrières tombent… affolant de voir à quel point le parti présidentiel qui a fait sa fortune sur le front républicain multiplie les mains tendues à l’exd (extrême droite, NDLR) depuis le mois de juin. Quelle conception de la citoyenneté défend-il avec cette nomination", a écrit M. Faure sur Twitter.



Dans un communiqué, SOS Racisme estime que cette nomination "n'a rien d'anodin, puisque Brieuc Frogier a apporté son soutien - et même son parrainage - à Eric Zemmour dans le cadre de la dernière élection présidentielle". L'association a demandé à Elisabeth Borne "de mettre un terme à la présence de cet individu au sein du cabinet d'une membre de son gouvernement".



Interrogé lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'a pas souhaité commenter cette nomination. Il a cependant fait valoir: "C'est à la discrétion du ministre ou de la ministre ou du directeur ou de la directrice de cabinet que revient de nommer les conseillers".