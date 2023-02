Nohotua Flores et Keoni Terorotua battus au premier tour des championnats du monde amateur de MMA

Tahiti, le 12 février 2023 - Nohotua Flores et Keoni Terorotua ont fait leur entrée en lice, ce dimanche à Belgrade, aux championnats du monde de MMA amateur. Pas de réussite pour les deux Tahitiens battus dès le premier tour. Nohotua Flores s'est incliné par soumission face à l'Ukrainien, Ivan Yushchenko. Et Keoni Terorotua est allé au bout de son combat face au Mexicain, Carlos Polito, avant de perdre par décision partagée des juges.



Cruelle désillusion pour les deux combattants tahitiens engagés aux championnats du monde de MMA amateur. À Belgrade, dimanche, Nohotua Flores et Keoni Terorotua ont fait leur entrée en lice dans la compétition mais n'ont pas connu beaucoup de réussite. En junior d'abord dans la catégorie des poids welters (77,1 kg), Nohotua Flores était opposé à l'Ukrainien, Ivan Yushchenko. Après avoir résisté pendant une reprise, le vice-champion Polynésie de la catégorie a ensuite subi la loi de son adversaire dans le deuxième round. Le natif de Huahine s'est finalement fait prendre par un étranglement et a été forcé d'abandonner.



Keoni Terorotua de son côté était engagé dans la catégorie des poids coqs (61,2 kg). Ce dernier, qui disputait ses deuxièmes Mondiaux de MMA amateur, était opposé au Mexicain, Carlos Polito. Terorotua est allé au bout de son combat, réussissant notamment une belle deuxième reprise, mais s'est finalement incliné par décision partagée des juges. L'année dernière aux Emirats Arabes Unis, le combattant de Paea avait réussi à passer un tour. Il ne fera donc pas mieux cette année. Désormais éliminés de la compétition, Keoni Terorotua et Nohotua Flores pourront profiter tranquillement de la suite de ces championnats du monde.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 12 Février 2023