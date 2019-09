Nohoarii Thuau sixième mondial

Belle performance pour Nohoarii Thuau qui obtient une sixième place lors des championnats du monde de d'Ocean Racing.



Une délégation de kayakistes tahitiens a participé le 11 et 12 septembre derniers aux championnats du monde d’Océan Racing organisés par la Fédération internationale de canoë, qui se sont déroulés à la presqu’île de Quiberon, dans l’Ouest de la France. Le jeune champion de Polynésie Nohoarii Thuau a pu terminer à la sixième place de la catégorie junior, s’octroyant la première place au niveau national. En open, Kevin Mohi termine en 40e position mondiale, il est septième au niveau national.



Dans la catégorie 45-49 ans, Léopold Tepa termine à la 13e place mondiale, il est 4e au niveau national. Dans cette même catégorie, Manuarii Amiot est 17e mondial et 6e national. En 50-54 ans, Marama Hauata est 7e mondial et 2e national, Bill Barff est 13e mondial, 6e au niveau national et Roland Barff est 26e mondial et 12e au niveau national.