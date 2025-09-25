Noël pour tous : Ohana Tahiti appelle à la générosité

Tahiti, le 23 octobre 2025 - Pour la deuxième année consécutive, le collectif Ohana Tahiti organise une grande collecte de Noël. Cette initiative vise à offrir aux enfants défavorisés un cadeau à l'occasion des fêtes de la fin d'année.
“Cette opération s'inscrit dans l'esprit de solidarité polynésien et dans la continuité des actions menées par le collectif Ohana pour que personne ne soit oublié”, annonce Ohana.
La collecte concerne : les jouets en bon état, les vêtements et peluches propres et en bon état, les livres ou encore les jeux de société.
Désormais en cours, la collecte sera clôturée le 10 décembre. Une fois les dons triés par les bénévoles du collectif Ohana et ses partenaires, les cadeaux seront distribués le 18 décembre lors d'une soirée caritative.
Afin de faciliter la participation, Ohana met en place un point de stockage central avec des permanences régulières et plusieurs points de collecte répartis dans les différentes communes. Grâce au partenariat avec KW Solidaire et leur "bus magique", le ramassage des dons pourra se faire de manière ambulante.
Pour plus d'informations pratiques avec notamment les adresses des points de collecte, rendez-vous sur la page Facebook “OhanaTahiti”.
