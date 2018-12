Noël : les horaires des célébrations

PAPEETE, le 22 décembre 2018. Noël est un jour de partage et de fête en famille mais c'est avant tout une fête religieuse chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Retrouvez les horaires des célébrations de Noël de l’Église protestante ma'ohi, de la Communauté du Christ et des catholiques.





Les fêtes de Noël sont devenues un moment privilégié pour les familles qui se réunissent ensemble. Les familles croyantes vont ensemble célébrer la naissance de Jésus-Christ.



Avant même que le calendrier chrétien ne fixe cette date comme celle devant célébrer la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre était déjà, en raison du solstice d'hiver, celle d'une fête païenne, célébrant le retour du soleil. C'est à cette date dans l'hémisphère Nord que les jours commencent à rallonger jusqu'au printemps. C'est le signe de la renaissance. On retrouve ce phénomène aussi en Polynésie puisque nous sommes en période d'abondance. En novembre, nous avons fêté Matari'i i ni'a. C'est la saison où la nature déborde de production. Traditionnellement, les grands repas polynésiens avaient lieu pendant la période d'abondance. Pendant celle-ci, sur terre, l'arbre à pain, alimentation de base à l'époque, produit de nombreux fruits. En mer, c'est la période pour pêcher les bonites.



La tradition de Noël comme fête des enfants est assez récente. Le père Noël apportant les cadeaux est inspiré du Santa-Claus anglo-saxon, lui-même librement adapté de Saint-Nicolas, le saint-patron des enfants récompensant ou réprimandant les enfants le 6 décembre, une tradition en provenance de l'Est de la France.