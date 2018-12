Noël du coeur: EDT à la rencontre des enfants hospitalisés

PAPEETE, le 12 décembre 2018- Ce mercredi 12 décembre , EDT Engie a offert un Noël du cœur aux enfants hospitalisés au CHPF de Taaone, pour partager affection et cadeaux en cette période festive.



EDT ENGIE, en partenariat avec l’AS EDT, son comité d’entreprise et EDT Va’a, organise cette opération solidaire depuis 5 ans, au bénéfice des enfants accueillis au Service de Pédiatrie du Centre hospitalier de Polynésie.



Le PDG d’EDT ENGIE François-Xavier de FROMENT, l’équipe EDT Va’a et le champion du monde de Jiu Jitsu Dany GÉRARD composaient la délégation qui a visité et fait don de présents aux enfants de la part de l’ensemble des agents d’EDT ENGIE.



EDT ENGIE remercie tous ceux qui apportent de la joie et illuminent le quotidien difficile de ces enfants.