Nicole Sanquer ne lâche rien sur le projet du rachat de la parcelle de Temae

Tahiti, le 13 mars 2023 – Nicole Sanquer, représentante A Here ia Porinetia, a réagi à la réponse du Pays vendredi dernier, sur le projet de rachat de la parcelle de Temae au groupe Wane. Elle jette de nouveau un doute sur “les réelles motivations de la politique d'acquisition foncière actuellement menée par le gouvernement”.



La représentante A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer a de nouveau réagi sur le projet d'acquisition de la parcelle de Temea par le Pays au groupe Wane. Après avoir demandé mardi dernier au ministre en charge du Budget, Yvonnick Raffin, de “l'éclairer sur les intentions du Pays” sur cette potentielle acquisition, elle a de nouveau réagi lundi aux précisions apportées par le vice-président Jean-Christophe Bouissou, lors d'une conférence de presse vendredi. Tout d'abord, elle explique s'interroger une nouvelle fois sur le prix du rachat du domaine Enany par le groupe Wane. En effet, plusieurs montants ont été annoncés, 5,6 milliards de Fcfp vendredi et plus de 6 milliards par le président du Pays, dimanche à l'occasion d'une interview sur Polynésie la 1ère.



Nicole Sanquer a également déclaré que le Pays aurait pu exercer son droit de préemption contrairement à ce qu'il a expliqué. Elle a aussi évoqué un “cadeau fiscal totalement indécent” fait à la société Tetou Tema, créée par l'acheteur, et qui a été passé “sous silence” lors de la conférence de presse. En effet une exonération d'un montant de 113 millions de Fcfp a bel et bien été accordée pour les droits d'enregistrement et de publicité foncière. Tous ces éléments jettent, selon elle un doute sur “les réelles motivations de la politique d'acquisition foncière actuellement menée par le gouvernement”.