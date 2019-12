Nicolas Vermorel champion de France élite en relais

TAHITI, le 12 décembre 2019 - Médaillé d'argent lors des derniers Jeux du Pacifique, Nicolas Vermorel est devenu cette nuit champion de France élite de natation en relais 4x50 mètres nage libre.



Les championnats de France élite en bassin de 25 mètres se déroulent actuellement à Angers, du 12 au 15 décembre. Pas moins de cinq nageurs originaires des clubs de Tahiti sont engagés. Quelques bons résultats ont déjà commencé à tomber, notamment la belle médaille d’or de Nicolas Vermorel en relais 4x50 mètres nage libre. Ce dernier a également terminé à la cinquième place de la finale A du 100 mètres papillon en 52’’13.



À noter également la 7ème place de Rahiti De Vos lors de la finale du 400 mètres nage libre et la 37ème place de Guillaume Vermorel lors des séries du 100 mètres papillon. Les autres Tahitiens engagés sont Hugo Lambert, licencié à l’ASPTT Montpellier, et Angeline Tregoat, licenciée au club Paul Bert de Rennes. Nicolas Vermorel et son frère Guillaume sont issus du cercle des nageurs de Papeete (CNP) et évoluent désormais au Cercle des nageurs de Marseille. Rahiti De Vos, quant à lui, évolue aux États Unis. Poerani Bertrand était également qualifiée pour ces championnats de France, mais elle n’a pas fait le déplacement.