Nicolas Feuz dédicacera ses polars à la librairie Klima mardi

PAPEETE, le 18 janvier 2019 - L’auteur de romans policiers (et Procureur de la République en Suisse), Nicolas Feuz, est de passage à Tahiti. Il dédicacera Le Miroir des âmes et Horrora Borealis ce mardi 22 janvier à la librairie Klima.



Tout ce sens qui coule au pids de Walker… La question n’est pas de savoir qui est ce cadavre avec une balle dans la tête. Non… La bonne question est : qu’est-ce qui s’est passé en Laponie ? Les souvenirs sont flous, mais ce qui est sûr, c’est que de longue date, Walker ne croit plus au père Noël. Et vous ? Vous y croyez encore ?



Ainsi s’annonce Horrora Borealis, le roman policier de Nicolas Feuz paru chez Payot en octobre 2016. Walker, sa femme et leurs trois enfants sont partis passer leurs vacances en Laponie, immergés dans le froid glacial, au milieu des rennes et des huskies. De ce périple, il n'y aura qu'un survivant de retour à Neuchâtel, amnésique et poursuivi par des fantômes bien présents.



Nicolas Feuz a singé également le Miroir des âmes, un autre roman policier, paru toujours chez Payot en août 2018. Il y est question d’attentat sans commanditaire, de meurtres sans mobile apparent, de flics, de filles, de politiques, de juges et de tueur en série surnommé le Vénitien par la police car il voule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes.



Pour en savoir sur ces ouvrages et sur leur auteur, rendez-vous mardi après-midi à la librairie Klima. Nicolas Feuz y dédicacera ses livres.



Vous découvrirez alors que cet auteur est d’abord un homme qui évolue professionnellement dans l’univers qu’il conte ou peut-être qu’il rapporte, sans filtre. Après avoir été avocat et juge d’instruction, il est actuellement procureur de la République du canton de Neuchâtel (en Suisse).



À propos de Horrora Borealis il dit : " dans le cadre du service de permanence, je serais très clairement appelé sur les lieux dans une situation de prise d’otages telle que celle décrite dans ce livre (qui a d’ailleurs été relu et corrigé par un policier spécialiste de la négociation). Horrora borealis est truffé d’anecdotes professionnelles véridiques, tant au niveau des scènes qui se déroulent dans le festival de Neuchâtel qu’au niveau de l’action en Laponie ".



Depuis 16 ans, il est spécialisé dans la lutte contre le trafic de stupéfiant. Il s’est lancé dans l’écriture de romans noirs il y a bientôt dix ans. Il a signé sept livres à compte d’auteur avant d’avoir publié par une grande maison.