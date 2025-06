Nice va accueillir une planète très divisée sur la gouvernance des océans

Brest, France | AFP | lundi 02/06/2025 - La protection d'un océan pollué, surchauffé et surpêché sera au cœur de la troisième conférence de l'ONU sur les océans la semaine prochaine à Nice, où beaucoup espèrent voir émerger de l'argent et des actions concrètes pour protéger la vie marine.



Du 9 au 13 juin, la conférence réunira une communauté internationale divisée sur les grands enjeux océaniques: exploitation minière des fonds marins, traité international sur la pollution plastique ou régulation de la surpêche.



Dès dimanche, 70 dirigeants mondiaux, dont le président brésilien Lula, et des milliers de délégués, scientifiques et représentants d'ONG convergeront vers Nice, sur la côte d'une des mers les plus polluées du monde, la Méditerranée, qui a atteint l'été dernier la température record de 28,90°C.



"La santé des océans se dégrade et, avec elle, le bien-être des êtres humains", souligne le sous-secrétaire général de l'ONU Li Junhua, décrivant un "océan en état d'urgence".



Les océans, qui couvrent 70,8% du globe, ont connu depuis deux ans des canicules marines inédites qui menacent la survie des espèces marines. La conférence permettra "soit d'inverser le déclin des océans d'ici à 2030, soit de documenter l'échec de l'humanité à agir", estime Maritza Chan, ambassadrice à l'ONU du Costa Rica, pays coorganisateur avec la France.



Mme Chan dit attendre 100 milliards de dollars de nouveaux financements publics et privés en faveur du développement durable de l'océan. "C'est ce qui est différent cette fois-ci: zéro rhétorique, maximum de résultats", veut-elle croire.



- Américains absents? -



La conférence doit déboucher sur l'adoption d'un "plan d'actions opérationnel" avec des engagements concrets d’États pour protéger les océans, accompagnant une déclaration politique négociée depuis des mois, et qui s'annonce très consensuelle.



Les Etats-Unis, premier domaine maritime au monde, ne devraient pas envoyer de délégation, comme aux négociations climatiques. Fin avril, Donald Trump a décidé unilatéralement d'ouvrir l'extraction minière dans des eaux internationales du Pacifique, contournant l'Autorité internationale des fonds marins dont les Etats-Unis ne font pas partie.



"Il va s'agir en quelque sorte de prendre la température en termes d'ambition, pour savoir où en sont les pays en matière de gouvernance mondiale des océans", esquisse Megan Randles, qui mènera la délégation de Greenpeace.



La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour cette première conférence onusienne dans l'Hexagone depuis la COP21 en 2015. "Elle a vocation a être pour l'océan l'équivalent de ce que l'accord de Paris, il y a dix ans, a été pour le climat", répète le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.



Emmanuel Macron a annoncé depuis plusieurs mois qu'il voulait obtenir à Nice 60 ratifications pour permettre l'entrée en vigueur du traité pour protéger la haute mer. Sans cela, la conférence sera "un échec", a prévenu l'ambassadeur pour les océans Olivier Poivre d'Arvor en mars.



Le traité, adopté en 2023 et signé par 115 pays, vise à mettre à l'abri des écosystèmes marins dans des eaux internationales, qui couvrent près de la moitié de la planète. 28 pays et l'Union européenne l'ont ratifié à ce jour et quelques-uns pourraient le faire à Nice.



Mais la France mise désormais sur 60 ratifications "d'ici la fin de l'année", a reconnu lundi le cabinet de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, qui en fait un "record en termes de mobilisation".



- Scepticisme -



Les annonces attendues à Nice devraient en outre permettre d'atteindre la barre de 10% des océans placés en aires marine protégées, contre 8,36% aujourd'hui, selon la même source.



La France espère également élargir la coalition de 32 pays en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins.



Les échanges informels entre délégations devraient également porter sur les négociations pour un traité contre la pollution plastique qui reprendront en août à Genève, tandis que Paris espère pousser à la ratification d'accords sur la lutte contre la pêche illégale et la surpêche.



Malmenées par la crise du multilatéralisme, "ces conférences suscitent un niveau de scepticisme compréhensible, mais il est vraiment très important de disposer d'un forum mondial axé spécifiquement sur les océans", affirme Pepe Clark, chargé des océans au WWF.



"Cette conférence doit marquer un tournant en termes d'ambition", dit-il à l'AFP.



"Les signaux émis jusqu'à présent sont loin d'être encourageants", note cependant Angelique Pouponneau, négociatrice de l'Alliance des petits Etats insulaires, qui réclame plus de financements.



"Avec tant de crises et d'événements à l'ordre du jour mondial, il est difficile d'être sûr qu'une ambition suffisante se concrétisera", confie-t-elle à l'AFP.