Neurosciences : Snap rachète une start-up française

San Francisco, Etats-Unis | AFP | mercredi 23/03/2022 - Le groupe américain Snap, maison mère du réseau social Snapchat, a annoncé mercredi le rachat de la start-up parisienne NextMind, qui développe une technologie mesurant l'activité neuronale afin de contrôler des appareils électroniques grâce au cerveau.



Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Les salariés de NextMind continueront de travailler depuis Paris.



Snap a indiqué que cette acquisition lui servirait à approfondir ses recherches et ses projets dans le domaine de la réalité augmentée, notamment ses lunettes connectées "Spectacles", qui ne sont pour l'heure disponibles que pour les créateurs de contenus et non pour le grand public.



Fondée par le neuroscientifique français Sid Kouider, NextMind avait présenté sa technologie en janvier 2020 lors du salon annuel de la tech de Las Vegas (CES).



La jeune pousse proposait alors aux volontaires de passer autour de leur crâne un bandeau muni de capteurs mesurant les signaux neuronaux et censé comprendre les intentions de la personne, puis les traduire dans des applications adaptées.



Elle a commencé à livrer ses kits pour les développeurs à partir de décembre 2020. Selon le site américain spécialisé VentureBeat, ceux-ci sont vendus au prix de 399 dollars.



NexMind insiste sur le fait que sa technologie est "non invasive", à savoir qu'elle ne nécessite pas l'implantation d'une puce sous la peau, comme le propose notamment Neuralink, une start-up cofondée par le milliardaire Elon Musk, patron des voitures électriques Tesla et des fusées SpaceX.



"Cette technologie mesure l'activité neuronale pour comprendre vos intentions lorsque vous interagissez avec une interface informatique en vous permettant d'appuyer sur un bouton virtuel, simplement en se concentrant dessus", a précisé Snap dans un communiqué.



"Cette technologie ne 'lit' pas les pensées et n'envoie pas de signaux au cerveau", a ajouté l'entreprise.