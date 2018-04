Neuf sites marquisiens inscrits à l'Unesco ?

PARIS, le 10 avril 2018 - Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu et le président de la Codim, Félix Barsinas ont présenté ce mardi au comité national des biens français du patrimoine mondial à Paris, des sites marquisiens qui pourraient être classés au patrimoine de l'Unesco. Reste à savoir ce qu'en pense le comité français.



C'est la première étape dans le processus de classement d'un bien au patrimoine de l'Unesco. Si la Polynésie française veut y inscrire ses biens, elle doit passer, avant tout, devant le comité national des biens français du patrimoine mondial.



Et c'est ce qui s'est passé, ce mardi à Paris. Une délégation polynésienne menée par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu et le président de la Communauté de communes des Marquises (Codim), Félix Barsinas ont présenté un " pré-dossier pour la candidature des îles Marquises à l'Unesco ".



Il faut savoir qu'en 2012, les tāvana marquisiens avaient proposé 43 sites au gouvernement. De là, un comité technique a été mis en place afin de retenir les lieux qui pourraient mieux prétendre aux critères de l'Unesco, qui relèvent à la fois de la culture et de la nature.



À l'issue de la rencontre avec les membres du comité national à Paris, ce mardi, le ministre se dit plutôt satisfait. " La présentation s'est bien passée. Ils ont fait des critiques, mais elles étaient constructives ".



De son côté, le président de la Codim se sent rassuré, surtout que cette étape pourra rebooster le tourisme aux Marquises. " Nous aurons des pensions de famille à dimension humaine et les marquisiens seront acteurs de leur propre développement. C’est vraiment la volonté des élus. Je suis très optimiste pour la suite ".



Les neuf sites concernés sont :



- Le motu de Hatutu ;

- Trois sites à Nuku Hiva : Paeke, Hatiheu et l'ensemble terrestre de Nuku Hiva ;

- Trois sites à Ua Pou : le paepae Menaha, la vallée de Hakaohoka et Hoho'i ;

- Hiva Oa : la vallée de Puamau ;

- Fatu Hiva : la baie des vierges à Hanavave.



Le comité national devrait rendre sa décision "demain". Une fois, cette étape terminée, ce sera au gouvernement central de décider si oui ou non le dossier marquisien sera déposé à l'Unesco.