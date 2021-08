Neuf pompiers volontaires api à Rangiroa

Rangiroa, le 14 août 2021 - La commune de Rangiroa s’est enrichie de neuf pompiers volontaires qui ont validé leurs tests d’aptitude après deux semaines de formation dispensée par le centre de gestion et de formation de Polynésie.



Après les dernières épreuves sélectives physiques et sportives des mois de janvier et juin derniers organisées par la commune de Rangiroa, sous le regard du lieutenant de vaisseau Caroline Albert, dans le cadre du recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, neuf candidats ont été retenus par la commune, afin d’intégrer le service d’incendie et de secours. Les candidats devaient être capables d’assurer une mission de secours auprès de la population locale.

Pour cela, durant deux semaines, du 2 au 13 août, une partie de ces futurs pompiers volontaires a été initiée au PSE1 (Premiers secours en équipes de niveau un) et PSE2 ; quant à ceux ayant déjà obtenu ces acquis, une formation de perfectionnement leur a été nécessaire. Rua Tavia, sergent pompier et formateur, s’estime satisfait du résultat obtenu par l’ensemble des candidats : « Je suis très satisfait de leurs performances durant ces 2 semaines de formation. Aujourd’hui ils ont acquis les capacités nécessaires pour porter secours sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d’une équipe. »

Pour le maire de Rangiroa, il est urgent au vu de la situation sanitaire que ces pompiers volontaires soient opérationnels : « Nous avons besoin de ces pompiers pour mieux travailler et pour mieux entourer notre population afin qu’elle soit vraiment en sécurité ». Et d’ajouter : « au vu du nombre de la population qui augmente de plus en plus, dans les jours à venir il va falloir penser à augmenter l’effectif du centre incendie et secours de la commune ». La commune de Rangiroa (Avatoru et Tiputa) compte à ce jour douze pompiers : Trois pompiers professionnels et neuf pompiers volontaires.